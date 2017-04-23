Меркель подтвердила ранение гражданки Германии при подрыве авто ОБСЕ

«Сообщение о гибели сотрудника СММ ОБСЕ на востоке Украины наполняет меня горем и ужасом. Наши мысли с близкими всех сотрудников ОБСЕ, которые от имени международного сообщества несут службу в этом конфликтом регионе. Пострадавшим сотрудникам ОБСЕ, среди которых есть гражданка Германии, мы желаем скорейшего и полного выздоровления», — говорится в телеграмме Меркель, которую цитирует пресс-служба правительства ФРГ.