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20:35 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Меркель подтвердила ранение гражданки Германии при подрыве авто ОБСЕ

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Гражданка Германии ранена при подрыве автомобиля ОБСЕ на востоке Украины. Такую информацию подтвердила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Сообщение о гибели сотрудника СММ ОБСЕ на востоке Украины наполняет меня горем и ужасом. Наши мысли с близкими всех сотрудников ОБСЕ, которые от имени международного сообщества несут службу в этом конфликтом регионе. Пострадавшим сотрудникам ОБСЕ, среди которых есть гражданка Германии, мы желаем скорейшего и полного выздоровления», — говорится в телеграмме Меркель, которую цитирует пресс-служба правительства ФРГ.

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