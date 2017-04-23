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21:56 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны Дании заявило об атаке «российских хакеров» в 2015—2016 годах

МУРМАНСК, 23 апр — РИА Новости. В министерстве обороны Дании утверждают, что в 2015—2016 годы электронная почта сотрудников ведомства и другие сервисы были якобы взломаны российскими хакерами, сообщает датское издание Ekstrabladet со ссылкой на доклад центра кибербезопасности разведслужбы датского минобороны.

Источник: Reuters

В материале не объясняется, почему военное ведомство Дании возлагает ответственность за хакерскую атаку именно на Россию.

«Группа хакеров получила доступ к электронной почте сотрудников министерства обороны в 2015 и 2016 годах», — пишет издание со ссылкой на министра обороны страны Клауса Хьорта Фредриксена.

По его словам, речь идет не о маленькой группе хакеров, которые взламывают сайты «из спортивного интереса»

«Это связано со службой разведки или центральными элементами в российской власти, и это противостояние длится долгое время», — цитирует издание датского министра.

Газета объясняет, что «в течение длительного времени хакеры рассылали множество электронных писем конкретным сотрудникам в минобороны». Сотрудники получали сообщения, что «система требует обновления, и «они должны ввести свои пароли», поясняет издание.

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Как утверждается в докладе, чтобы ввести в заблуждение сотрудников министерства, хакеры использовали фальшивые страницы для входа, которые представляли собой почти точную копию страниц министерства. Кроме того, сообщают в центре, целью предполагаемых хакеров могло быть не только получение необходимой информации, но и возможная вербовка агентов из числа сотрудников министерства.

В докладе утверждается, что хакеры получали доступ лишь к информации, которая не была секретной, но в министерстве со всей серьезностью отнеслись к информации о хакерах, которые, по мнению датских экспертов, «могут нанести урон безопасности страны».

«Кибершпионаж является постоянной угрозой, и он требует постоянной готовности», — говорится в докладе. Министр обороны также подтвердил датским СМИ, что атаки не будут иметь последствий для сотрудников министерства.

Обвинения в адрес «российских хакеров», вмешивающихся, в частности, в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, например, британские парламентарии после референдума о выходе Британии из ЕС, представители демократической партии США, проигравшей президентские выборы, кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. В ФРГ в последнее время все чаще говорят о подобных угрозах, исходящих из России.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения.

Комментарии
5
vesta
Нефть, газ, зерно, древесина.. все наше.. Плюют в руку дающего..
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vesta
Да, здравствуют наши хакеры! Самые лучшие хакеры в мире!!!! .......Все орут , что мы страна третьего мира )))))))))))
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прохор
Это уже последняя "жертва Путинских хакеров" или ещё какой-нибудь Гондурас остался?
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