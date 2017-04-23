СМИ: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции
Лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон набирает 23,7% голосов, глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 22%
Лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон набирает 23,7% голосов, глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 22%
ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон и глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен лидируют по итогам голосования в первом туре президентских выборов во Франции.
Такие предварительные данные озвучил телеканал BFM TV сразу после закрытия избирательных участков.
Следом идут лидер леворадикального движения «Неподчинившаяся Франция»
Сторонники Эмманюэля Макрона уже начали праздновать его успех. Несколько тысяч человек собрались в эти минуты у Версальских ворот Парижского выставочного комплекса, где в ближайшее время ожидается выступление кандидата.
Избиратели, проголосовавшие за Макрона, размахивают флажками с символикой Франции и Евросоюза. «Макрон — наш кандидат!», — скандируют собравшиеся.
До своей отставки осенью 2016 года и начала предвыборной кампании Макрон в течение двух лет занимал пост министра экономики. Он пришел в политику из частного бизнеса, работал в банке «Ротшильд».
Его считают одним из приближенных действующего президента — социалиста Франции Франсуа Олланда, который не баллотируется на этих выборах.