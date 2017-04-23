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21:28 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции

Лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон набирает 23,7% голосов, глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 22%

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон и глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен лидируют по итогам голосования в первом туре президентских выборов во Франции.

Такие предварительные данные озвучил телеканал BFM TV сразу после закрытия избирательных участков.

Макрон набирает 23,7% голосов, Ле Пен - 22%

Следом идут лидер леворадикального движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 19,5% и кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон с таким же результатом.

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Сторонники Эмманюэля Макрона уже начали праздновать его успех. Несколько тысяч человек собрались в эти минуты у Версальских ворот Парижского выставочного комплекса, где в ближайшее время ожидается выступление кандидата.

Избиратели, проголосовавшие за Макрона, размахивают флажками с символикой Франции и Евросоюза. «Макрон — наш кандидат!», — скандируют собравшиеся.

До своей отставки осенью 2016 года и начала предвыборной кампании Макрон в течение двух лет занимал пост министра экономики. Он пришел в политику из частного бизнеса, работал в банке «Ротшильд».

Его считают одним из приближенных действующего президента — социалиста Франции Франсуа Олланда, который не баллотируется на этих выборах.

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ТАСС
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