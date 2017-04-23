Жарко: стоит задача дойти до каждого жителя, чтобы все больные проходили лечение
23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед медицинской сферой стоит задача дойти до каждого жителя, чтобы все больные проходили лечение, заявил сегодня заместитель
23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед медицинской сферой стоит задача дойти до каждого жителя, чтобы все больные проходили лечение, заявил сегодня заместитель
«За последние 10 лет проделана большая работа, создана принципиально новая система оказания медицинской помощи. По доступности оказания медицинской помощи мы делим первое место с Канадой и Брунеем. Чтобы сохранить и доступность, и качество, необходимы кадры. В последние годы более 3 тыс. выпускников приходят на новые рабочие места. Сегодня количество работающих обеспечивает доступность медицинской помощи. У нас подготовленный персонал, есть медицинская техника, лекарства», — отметил Василий Жарко.
При этом
Он констатировал, что это не чисто медицинская проблема: за здоровье отвечает не столько врач, сколько гражданин.
«Тем не менее, стоит задача дойти до каждого жителя, взять его на жесткий контроль, если он больной, чтобы проходил лечение», — подытожил