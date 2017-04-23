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22:56 (мск), источник: БЕЛТА

Жарко: стоит задача дойти до каждого жителя, чтобы все больные проходили лечение

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед медицинской сферой стоит задача дойти до каждого жителя, чтобы все больные проходили лечение, заявил сегодня заместитель премьер-министра Василий Жарко в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

«За последние 10 лет проделана большая работа, создана принципиально новая система оказания медицинской помощи. По доступности оказания медицинской помощи мы делим первое место с Канадой и Брунеем. Чтобы сохранить и доступность, и качество, необходимы кадры. В последние годы более 3 тыс. выпускников приходят на новые рабочие места. Сегодня количество работающих обеспечивает доступность медицинской помощи. У нас подготовленный персонал, есть медицинская техника, лекарства», — отметил Василий Жарко.

При этом вице-премьер констатировал наличие определенных сложностей. «Если на республиканском, областном уровнях достаточно хорошие показатели, то хромает первичное звено. У нас очередей нет, они бывают 3−4 недели, когда повышенная заболеваемость. Тогда мы снимаем врачей вспомогательных служб, привлекаем интернов, чтобы больной не ждал. Но у нас разрыв ожидаемой продолжительности жизни у мужчин и женщин — около 10 лет, а на селе мужчины умирают в разы чаще, чем женщины», — сказал Василий Жарко.

Он констатировал, что это не чисто медицинская проблема: за здоровье отвечает не столько врач, сколько гражданин.

«Тем не менее, стоит задача дойти до каждого жителя, взять его на жесткий контроль, если он больной, чтобы проходил лечение», — подытожил вице-премьер.

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