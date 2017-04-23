Жарко: стоит задача дойти до каждого жителя, чтобы все больные проходили лечение

«За последние 10 лет проделана большая работа, создана принципиально новая система оказания медицинской помощи. По доступности оказания медицинской помощи мы делим первое место с Канадой и Брунеем. Чтобы сохранить и доступность, и качество, необходимы кадры. В последние годы более 3 тыс. выпускников приходят на новые рабочие места. Сегодня количество работающих обеспечивает доступность медицинской помощи. У нас подготовленный персонал, есть медицинская техника, лекарства», — отметил Василий Жарко.

При этом вице-премьер констатировал наличие определенных сложностей. «Если на республиканском, областном уровнях достаточно хорошие показатели, то хромает первичное звено. У нас очередей нет, они бывают 3−4 недели, когда повышенная заболеваемость. Тогда мы снимаем врачей вспомогательных служб, привлекаем интернов, чтобы больной не ждал. Но у нас разрыв ожидаемой продолжительности жизни у мужчин и женщин — около 10 лет, а на селе мужчины умирают в разы чаще, чем женщины», — сказал Василий Жарко.

Он констатировал, что это не чисто медицинская проблема: за здоровье отвечает не столько врач, сколько гражданин.