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22:05 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Ле Пен и Макрон выходят в лидеры на выборах во Франции — МВД

В первом туре выборов президента Франции лидируют председатель партии «Национальный фрон» Марин Ле Пен и основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон.

Источник: "РИА Новости" Украина

Кандидат от партии «Республиканцы» экс-премьер Франсуа Фийон немного отстает. Об этом свидетельствуют первые официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования.

По данным после подсчета 3,76 миллиона голосов, Ле Пен на выборах во Франции набирает 24,15%, Макрон — 21,43%, Фийон — 20,34%. Лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон идет четвертым — 17,96%.

Ранее СМИ со ссылкой на результаты опроса проголосовавших сообщали, что за Макрона отдали голоса 24%, за Ле Пен — 22%, за кандидата от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона — 20,5%, за лидера левого движения «Непокорившаяся Франция» Жана-Люка Меланшона — 18%.

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