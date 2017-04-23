Ле Пен и Макрон выходят в лидеры на выборах во Франции — МВД

Кандидат от партии «Республиканцы» экс-премьер Франсуа Фийон немного отстает. Об этом свидетельствуют первые официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования.

По данным после подсчета 3,76 миллиона голосов, Ле Пен на выборах во Франции набирает 24,15%, Макрон — 21,43%, Фийон — 20,34%. Лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон идет четвертым — 17,96%.