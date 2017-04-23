Ле Пен и Макрон выходят в лидеры на выборах во Франции — МВД
В первом туре выборов президента Франции лидируют председатель партии «Национальный фрон» Марин Ле Пен и основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон.
В первом туре выборов президента Франции лидируют председатель партии «Национальный фрон» Марин Ле Пен и основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон.
Кандидат от партии «Республиканцы»
По данным после подсчета 3,76 миллиона голосов, Ле Пен на выборах во Франции набирает 24,15%, Макрон — 21,43%, Фийон — 20,34%. Лидер движения «Непокорившаяся Франция»
Ранее СМИ со ссылкой на результаты опроса проголосовавших сообщали, что за Макрона отдали голоса 24%, за Ле Пен — 22%, за кандидата от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона — 20,5%, за лидера левого движения «Непокорившаяся Франция»