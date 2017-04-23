Фийон признал поражение на выборах во Франции

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Кандидат от французской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон в воскресенье признал поражение на президентских выборах и заявил, что во втором туре будет голосовать за кандидата от движения «Вперед» Эмманюэля Макрона.

«Я считаю, что нужно выступить против ультраправых, и потому я буду голосовать за Эмманюэля Макрона», — сказал он, обращаясь к своим соратникам. При этом Фийон заявил, что берет на себя ответственность за свое поражение, подчеркнув, что на его пути «было установлено много жестоких препятствий».

Говоря о готовности поддержать Макрона, Фийон отметил, что сделает это «без особой радости в сердце».