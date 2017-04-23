Фийон признал поражение на выборах во Франции
Кандидат от «Республиканцев» призвал голосовать во втором туре за Макрона.
Кандидат от «Республиканцев» призвал голосовать во втором туре за Макрона.
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Кандидат от французской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон в воскресенье признал поражение на президентских выборах и заявил, что во втором туре будет голосовать за кандидата от движения «Вперед» Эмманюэля Макрона.
«Я считаю, что нужно выступить против ультраправых, и потому я буду голосовать за Эмманюэля Макрона», — сказал он, обращаясь к своим соратникам. При этом Фийон заявил, что берет на себя ответственность за свое поражение, подчеркнув, что на его пути «было установлено много жестоких препятствий».
Говоря о готовности поддержать Макрона, Фийон отметил, что сделает это «без особой радости в сердце».