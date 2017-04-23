В центре Парижа вспыхнули беспорядки

Разгоняя манифестантов, полиция применила спецсредства. Один протестующий получил ранения. Полицейские приступили к оказанию первой помощи лежащему на земле пострадавшему, пытаясь остановить кровотечение.

СМИ: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции

Спустя некоторое время в противостоянии наступило относительное затишье. Сотрудники полиции взяли в кольцо самую большую группу протестующих.

Аналогичный митинг протеста против выборов «Ночь баррикад» прошел в субботу, 22 апреля. Тогда там собрались свыше 2 тысяч человек. Полиция разогнала их при помощи слезоточивого газа.

Во Франции в воскресенье прошел первый тур выборов президента. Согласно предварительным данным МВД, во второй тур проходят лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен с результатом 24,78 процента голосов и лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон, набравший 21,75 процента. Представитель правого движения «Республиканцы» Франсуа Фийон набирает 19,65 процента.