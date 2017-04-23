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23:07 (мск), источник: Lenta.Ru

В центре Парижа вспыхнули беспорядки

На площади Бастилии в центре Парижа начались беспорядки, передает корреспондент РИА Новости. Полиция применила дымовые шашки и двинулась навстречу протестующим, начавшим ломать ограждения.

Источник: AFP 2017

Разгоняя манифестантов, полиция применила спецсредства. Один протестующий получил ранения. Полицейские приступили к оказанию первой помощи лежащему на земле пострадавшему, пытаясь остановить кровотечение.

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Спустя некоторое время в противостоянии наступило относительное затишье. Сотрудники полиции взяли в кольцо самую большую группу протестующих.

Аналогичный митинг протеста против выборов «Ночь баррикад» прошел в субботу, 22 апреля. Тогда там собрались свыше 2 тысяч человек. Полиция разогнала их при помощи слезоточивого газа.

Во Франции в воскресенье прошел первый тур выборов президента. Согласно предварительным данным МВД, во второй тур проходят лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен с результатом 24,78 процента голосов и лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон, набравший 21,75 процента. Представитель правого движения «Республиканцы» Франсуа Фийон набирает 19,65 процента.

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ТАСС
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