В АП рассказали подробности телефонного разговора Порошенко и Тиллерсона

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время телефонного разговора Порошенко с Тиллерсоном.

Порошенко выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего в результате сегодняшнего подрыва патруля СММ на неконтролируемой Киевом территории, а также осудил все формы постоянного препятствования работе миссии ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем «ЛНР». Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены — наблюдатели из Германии и Чехии.