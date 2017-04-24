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09:48 (мск), источник: Известия

Путин и Аббас обсудят прямые переговоры Палестины и Израиля

Палестинский лидер прибудет на переговоры с президентом РФ в Сочи после встречи с главой США Дональдом Трампом.

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас посетит Россию с трехдневным визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил «Известиям», что идет подготовка российско-палестинских контактов на высшем уровне.

Встречу Владимира Путина и Махмуда Аббаса планируется провести в Сочи 11 мая. По информации «Известий», на ней будут обсуждаться перспективы проведения в Москве прямых переговоров руководства Палестины и Израиля. До визита в Россию палестинский лидер встретится с президентом США Дональдом Трампом.

О деталях визита Махмуда Аббаса, который планирует провести в России несколько дней, «Известиям» рассказал посол Палестины в России Абдель Хафез Нофаль.

— Визит продлится три дня. 11 мая президент Махмуд Аббас приедет в Сочи, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. После этого Аббас встретится с рядом российских политиков, общественных и религиозных деятелей в Москве. Также запланирована встреча с Сергеем Степашиным (он является председателем Императорского православного палестинского общества. — «Известия»), — сказал посол.

По словам дипломата, настрой перед переговорами у палестинской делегации «положительный». Стороны собираются обсудить вопросы двусторонних отношений и мировой политики.

— Очень важно, что президент Аббас приедет в Москву после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Палестина хочет, чтобы Россия активнее участвовала в разрешении палестинского вопроса. США долгое время блокировали усилия других стран и монополизировали разрешение палестинского вопроса, — подчеркнул посол. — Стороны обсудят также возможность проведения встречи президентов Палестины и Израиля в России. Рамалла готова принять участие во встрече, однако израильская сторона не хочет этого. Будут также обсуждаться вопросы экономического и контртеррористического сотрудничества.

Напомним, в прошлом году Владимир Путин предложил продолжить палестино-израильское урегулирование, организовав встречу руководителей Израиля и Палестины в Москве без предварительных условий. Махмуд Аббас выразил согласие принять участие в переговорах в таком формате, но израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху позднее усомнился в готовности палестинской стороны к подобной встрече.

В итоге мирная инициатива Москвы пока так и остается нереализованной. Однако в экспертной среде отмечают, что этот вопрос по-прежнему актуален.

— Российская инициатива о проведении переговоров в Москве между лидерами Израиля и Палестины остается в силе. Палестинцы согласны с предложенным форматом. Вся загвоздка — в позиции израильтян, которые в начале года получили ободряющие сигналы от нового президента США Дональда Трампа. Он явно не настроен решать палестинскую проблему по старым лекалам. Это настораживает, так как никаких альтернатив новая американская администрация пока не предлагает, — пояснила советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

Напомним, в марте израильский премьер посещал столицу России. Но в открытой части переговоров ни Владимир Путин, ни Биньямин Нетаньяху палестинскую проблему не упомянули.

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