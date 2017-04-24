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02:58 (мск), источник: РИА Новости

В Париже завершились акции протеста в день выборов президента

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Акции протеста в Париже в день первого тура выборов президента Франции завершились поздно ночью, в результате ранения получили как минимум два человека, кроме того были сожжены автомобили, передают корреспонденты РИА Новости с места событий.

Источник: РИА Новости

По данным газеты Le Parisien, которая ссылается на представителя полиции, задержано три человека.

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Уже за полночь на площади Республики в Париже полиция оттеснила участников акции в метро, они разошлись. Часом ранее между ними произошли столкновения, полицейские применяли слезоточивый газ и шумовые гранаты. Демонстранты кидали в стражей порядка файеры и другие предметы.

Чуть ранее корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как в районе Северного вокзала были сожжены три припаркованных автомобиля, на месте работали пожарные.

Несколькими часами ранее на площади Бастилии полиция в столкновениях с демонстрантами также применяла слезоточивый газ, шумовые и дымовые шашки, дубинки. Протестующие, который выкрикивали лозунги «Ни Ле Пен, ни Макрон!», кидали в полицию палки и пустые бутылки. Движение транспорта было перекрыто, станции метро не работали на вход и выход.

Как передавал корреспондент РИА Новости, с площади Бастилия увезли в машине «скорой помощи» раненного в голову участника протестов, он был без сознания.

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По информации другого корреспондента РИА Новости, там же на площади Бастилии была ранена еще девушка, когда полиция блокировала основную группу манифестантов рядом со зданием «Опера Бастилия». На кадрах видеосъемки видно, как полицейский толкает девушку, которая падает и затем лежит без сознания.

Кроме того, столкновения произошли в Нанте. Несколько сот человек участвовали в акции под лозунгами «Ни банкиру, ни расисту!», они бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью, разбили витрины нескольких отделений банков. Полиция ответила слезоточивым газом и резиновыми пулями, несколько человек были задержаны.

По последним данным МВД, победителем первого тура выборов стал лидер партии «Вперед» Эммануэль Макрон с 23,82%, второй финалист — глава «Национального фронта» Марин Ле Пен набрала 21,58%.

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ТАСС
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