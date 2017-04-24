В Париже завершились акции протеста в день выборов президента

По данным газеты Le Parisien, которая ссылается на представителя полиции, задержано три человека.

Уже за полночь на площади Республики в Париже полиция оттеснила участников акции в метро, они разошлись. Часом ранее между ними произошли столкновения, полицейские применяли слезоточивый газ и шумовые гранаты. Демонстранты кидали в стражей порядка файеры и другие предметы.

Чуть ранее корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как в районе Северного вокзала были сожжены три припаркованных автомобиля, на месте работали пожарные.

Несколькими часами ранее на площади Бастилии полиция в столкновениях с демонстрантами также применяла слезоточивый газ, шумовые и дымовые шашки, дубинки. Протестующие, который выкрикивали лозунги «Ни Ле Пен, ни Макрон!», кидали в полицию палки и пустые бутылки. Движение транспорта было перекрыто, станции метро не работали на вход и выход.

Как передавал корреспондент РИА Новости, с площади Бастилия увезли в машине «скорой помощи» раненного в голову участника протестов, он был без сознания.