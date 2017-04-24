Голосование на выборах-2018 может быть электронным
В ходе голосования классическая «бумажная» форма может быть продублирована в цифровом виде.
В ходе голосования классическая «бумажная» форма может быть продублирована в цифровом виде.
В марте Титов встретился с Памфиловой, тогда и была предложена идея использования блокчейна для голосования. В ЦИК заявляют о готовности реализовать предложение в тестовом режиме и только в случае, если не придется менять законодательство о выборах.
— Пока речь о том, чтобы провести в
По его словам, эта платформа еще должна быть доработана, чтобы принцип тайного голосования гарантировался верификацией каждого отдельного голоса. Партия роста, которую возглавляет Титов, проводит тесты внутренней системы электронного голосования. После этого систему передадут в ЦИК.
Член ЦИК Антон Лопатин отметил в беседе с «Известиями», что инициатива Титова реализуема, однако необходимо выполнение ряда условий.