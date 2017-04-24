США призвали РФ помочь расследовать гибель их гражданина на востоке Украины

«США призывают Россию использовать свое влияние среди сепаратистов, чтобы позволить ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование», — говорится в заявлении и.о. официального представителя госдепартамента Марка Тонера, распространенном в воскресенье.

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — США призвали Россию использовать свое влияние на востоке Украины с тем, чтобы ОБСЕ было позволено провести расследование гибели гражданина США, сотрудника миссии ОБСЕ.

В ОБСЕ подтвердили гибель гражданина США при подрыве машины в Донбассе

Как отмечается в документе, «США шокированы и глубоко опечалены смертью гражданина США, который служил фельдшером в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате взрыва его автомобиля на контролируемой сепаратистами территории на востоке Украины».

«Эта смерть подчеркивает, что храбрые сотрудники мониторинговой миссии работают во все более опасных условиях, включая ограничения доступа, угрозы и преследования», — говорится в заявлении М. Тонера.

В воскресенье на территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. В результате взрыва погиб сотрудник миссии, гражданин США, еще двое — гражданин Чехии и гражданин Германии — пострадали, они госпитализированы в больницу в Луганске.