Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Мать подозреваемых в теракте в Петербурге сделала заявление
Надежда Ручка ждет первенца
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
«Наконец-то восстановилась»: западный эксперт о военной мощи РФ
Украинцев из победителей превращают в предателей
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
На Украине пытаются выяснить причину отключения энергоблока АЭС
Украинцев из победителей делают предателями - СМИ
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Протест одного
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
16Мир встретил Пасху
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
03:44 (мск), источник: Интерфакс

США призвали РФ помочь расследовать гибель их гражданина на востоке Украины

В Госдепе США заявили, что «шокированы и глубоко опечалены» сотрудника миссии ОБСЕ.

Источник: AFP 2017

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — США призвали Россию использовать свое влияние на востоке Украины с тем, чтобы ОБСЕ было позволено провести расследование гибели гражданина США, сотрудника миссии ОБСЕ.

«США призывают Россию использовать свое влияние среди сепаратистов, чтобы позволить ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование», — говорится в заявлении и.о. официального представителя госдепартамента Марка Тонера, распространенном в воскресенье.

Читайте также
В ОБСЕ подтвердили гибель гражданина США при подрыве машины в Донбассе

Как отмечается в документе, «США шокированы и глубоко опечалены смертью гражданина США, который служил фельдшером в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате взрыва его автомобиля на контролируемой сепаратистами территории на востоке Украины».

«Эта смерть подчеркивает, что храбрые сотрудники мониторинговой миссии работают во все более опасных условиях, включая ограничения доступа, угрозы и преследования», — говорится в заявлении М. Тонера.

В воскресенье на территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. В результате взрыва погиб сотрудник миссии, гражданин США, еще двое — гражданин Чехии и гражданин Германии — пострадали, они госпитализированы в больницу в Луганске.

 Большинство россиян не пожелали заводить карту "Мир"
Самый богатый министр РФ заработал в 100 раз больше самого "бедного"
Большинство россиян не пожелали заводить карту "Мир"
СМИ: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов
Минобороны РФ опубликовало редкие фото времен ВОВ
Гол Месси на последней минуте помог «Барселоне» победить «Реал»
В Армении назвали причину смерти российского военного в Гюмри
Трамп заметил, что почти все американцы не пожалели, выбрав его
Голосование на выборах в 2018 году может быть электронным
Спорт
Месси принес «Барселоне» победу над «Реалом» В сумасшедшем матче каталонцы одолели мадридский клуб и догнали его в чемпионате Испании
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь