СМИ: КНДР может провести новое ядерное испытание в ближайшее время

Источник: Reuters

СЕУЛ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. КНДР вновь активизировала подготовку к проведению нового ядерного испытания. Как сообщает сегодня газета «Тона ильбо», об этом свидетельствуют данные Американо-корейского института Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне. На северокорейском ядерном полигоне в районе деревни Пунге-ри уезда провинции Хамгён-Пукто зафиксированы признаки активной подготовки к проведению очередного ядерного испытания, отмечает издание.

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Эксперты, проанализировав новые спутниковые снимки, пришли к выводу, что шестой по счету атомный тест может быть осуществлен в любой момент, как только будет получен соответствующий приказ из Пхеньяна.

По данным газеты, наиболее вероятный период, когда это может произойти — между 25 апреля и 9 мая