СМИ: КНДР может провести новое ядерное испытание в ближайшее время
По данным газеты «Тона ильбо», вероятнее всего это может произойти между 25 апреля и 9 мая.
По данным газеты «Тона ильбо», вероятнее всего это может произойти между 25 апреля и 9 мая.
СЕУЛ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. КНДР вновь активизировала подготовку к проведению нового ядерного испытания. Как сообщает сегодня газета «Тона ильбо», об этом свидетельствуют данные
На северокорейском ядерном полигоне в районе деревни
Эксперты, проанализировав новые спутниковые снимки, пришли к выводу, что шестой по счету атомный тест может быть осуществлен в любой момент, как только будет получен соответствующий приказ из Пхеньяна.
Именно эти даты называют потому, что 25 апреля в Пхеньяне будет отмечаться годовщина основания Корейской народной армии, а 9 мая в Южной Корее состоятся досрочные президентские выборы, подчеркивает издание.
Обстановка на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил атомный тест и позднее запустил