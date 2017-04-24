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05:04 (мск), источник: ТАСС

СМИ: КНДР может провести новое ядерное испытание в ближайшее время

По данным газеты «Тона ильбо», вероятнее всего это может произойти между 25 апреля и 9 мая.

Источник: Reuters

СЕУЛ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. КНДР вновь активизировала подготовку к проведению нового ядерного испытания. Как сообщает сегодня газета «Тона ильбо», об этом свидетельствуют данные Американо-корейского института Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне.

На северокорейском ядерном полигоне в районе деревни Пунге-ри уезда провинции Хамгён-Пукто зафиксированы признаки активной подготовки к проведению очередного ядерного испытания, отмечает издание.

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Эксперты, проанализировав новые спутниковые снимки, пришли к выводу, что шестой по счету атомный тест может быть осуществлен в любой момент, как только будет получен соответствующий приказ из Пхеньяна.

По данным газеты, наиболее вероятный период, когда это может произойти — между 25 апреля и 9 мая

Именно эти даты называют потому, что 25 апреля в Пхеньяне будет отмечаться годовщина основания Корейской народной армии, а 9 мая в Южной Корее состоятся досрочные президентские выборы, подчеркивает издание.

Обстановка на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил атомный тест и позднее запустил ракету-носитель с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще один атомный тест, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

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