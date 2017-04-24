Тиллерсон назвал действия РФ на востоке Украины помехой улучшению отношений с США

«Госсекретарь Тиллерсон позвонил президенту Украины Петру Порошенко, чтобы обсудить его (Тиллерсона — ИФ) недавнюю поездку в Москву и послание российскому руководству о том, что, хотя США заинтересованы в улучшении отношений с Россией, действия России на востоке Украины препятствуют этому», — говорится в документе.

Как отмечается в распространенном сообщении Госдепа, разговор состоялся в воскресенье по инициативе американской стороны.

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Кроме того, как следует из сообщения, Тиллерсон принял соболезнования от Порошенко в связи со смертью гражданина США, сотрудника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Тиллерсон заверил Порошенко, что США «твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины», а также подтвердил, что США не снимут с России санкции до тех пор, пока «Россия не вернет полный контроль над Крымским полуостровом Украине и не выполнит в полной мере Минские соглашения».

В воскресенье на территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. В результате взрыва погиб сотрудник миссии, гражданин США, еще двое — гражданин Чехии и гражданин Германии — пострадали, они госпитализированы в больницу в Луганске.