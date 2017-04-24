Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Надежда Ручка ждет первенца
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
«Наконец-то восстановилась»: западный эксперт о военной мощи РФ
Украинцев из победителей превращают в предателей
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
На Украине пытаются выяснить причину отключения энергоблока АЭС
Украинцев из победителей делают предателями - СМИ
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Полюс холода
14События недели в фотографиях
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
22Цвет нации
04:12 (мск), источник: Интерфакс

Тиллерсон назвал действия РФ на востоке Украины помехой улучшению отношений с США

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — США заинтересованы в улучшении отношений с Россией, однако считают, что действия Москвы на востоке Украины препятствуют этому, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает госдепартамент.

Источник: AP 2017

Как отмечается в распространенном сообщении Госдепа, разговор состоялся в воскресенье по инициативе американской стороны.

«Госсекретарь Тиллерсон позвонил президенту Украины Петру Порошенко, чтобы обсудить его (Тиллерсона — ИФ) недавнюю поездку в Москву и послание российскому руководству о том, что, хотя США заинтересованы в улучшении отношений с Россией, действия России на востоке Украины препятствуют этому», — говорится в документе.

Читайте также
После встречи в Кремле: Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров

Кроме того, как следует из сообщения, Тиллерсон принял соболезнования от Порошенко в связи со смертью гражданина США, сотрудника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Тиллерсон заверил Порошенко, что США «твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины», а также подтвердил, что США не снимут с России санкции до тех пор, пока «Россия не вернет полный контроль над Крымским полуостровом Украине и не выполнит в полной мере Минские соглашения».

В воскресенье на территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. В результате взрыва погиб сотрудник миссии, гражданин США, еще двое — гражданин Чехии и гражданин Германии — пострадали, они госпитализированы в больницу в Луганске.

 Большинство россиян не пожелали заводить карту "Мир"
Самый богатый министр РФ заработал в 100 раз больше самого "бедного"
Большинство россиян не пожелали заводить карту "Мир"
США призвали РФ помочь расследовать гибель сотрудника ОБСЕ
Минобороны РФ опубликовало редкие фото времен ВОВ
Макрон после обработки 97% голосов опережает Ле Пен на выборах
В Армении назвали причину смерти российского военного в Гюмри
СМИ: КНДР скоро может провести новое ядерное испытание
Голосование на выборах в 2018 году может быть электронным
Спорт
Месси принес «Барселоне» победу над «Реалом» В сумасшедшем матче каталонцы одолели мадридский клуб и догнали его в чемпионате Испании
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь