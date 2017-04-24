Кандидат от «ЕР» с треском провалился на довыборах в хабаровскую гордуму по Южному округу

Хабаровск, 24 апреля, AmurMedia.

Дополнительные выборы депутата Хабаровской городской думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 состоялись в субботу, 23 апреля 2017 года. По итогам голосования, на которое явилось всего 8,3% от общего числа избирателей, кандидат от «Единой России» Александр Валиков с явным отрывом уступил претенденту от «Партии дела» Евгению Смолькину, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Избирательной комиссии Хабаровского края.

Всего на 12193 избирателей, внесенных в список по 18 избирательному округу, количество действительных бюллетеней составило всего 979 единиц, причем голоса жителей Южного округа пришедших на выборы, распределились следующим образом:

Смолькин Евгений 421 голос — (Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Хабаровском крае).

Валиков Александр 300 голосов — (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Хабаровска Хабаровского края).

Хлыстов Петр 200 голосов — (Хабаровское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»).