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11:45 (мск), источник: AmurMedia.ru

Вячеслав Шпорт отчитается перед депутатами Законодательной Думы

Глава региона подведет итоги работы Правительства края за 2016 год и расскажет о приоритетах на 2017-й.

Хабаровск, 24 апреля, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края в среду, 26 апреля, в 10.00 выступит с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательной Думы. Вячеслав Шпорт расскажет об основных результатах работы правительства края в 2016 году и о приоритетных задачах на 2017 год. Предстоящее выступление станет для губернатора седьмым по счету, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Ожидается, что в своем отчете Вячеслав Шпорт подведет итоги исполнения за 5 лет «майских» Указов Президента России. Также он расскажет о реализации Стабилизационного плана правительства края, демографической политике, поддержке здравоохранения и образования.

Большое внимание в отчете Вячеслав Шпорт уделит реализации в регионе федеральных проектов, которые стартуют в этом году — «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги».

Речь пойдет также о реализации в крае закона о «дальневосточном гектаре», развитии режимов ТОСЭР и Свободного порта, выполнении Долгосрочного плана комплексного развития Комсомольска-на-Амуре.

Отдельно Вячеслав Шпорт остановится на вопросах охраны окружающей среды в связи с проводимым в стране Годом экологии.

После выступления депутаты смогут задать губернатору свои вопросы — по два от каждой фракции из представленных в парламенте политических партий.

Прямая трансляция ежегодного отчета губернатора края перед Законодательной Думой будет вестись на официальном сайте правительства Хабаровского края www.khabkrai.ru и официальном сайте Законодательной Думы края www.duma.khv.ru.

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