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06:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Опубликованы окончательные итоги первого тура выборов президента Франции

МВД Франции опубликовало окончательные результаты первого тура выборов президента страны, который прошел в воскресенье, 23 апреля, передает Reuters.

Источник: Reuters

Согласно данным ведомства, лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон получил 23,75 процента голосов, на втором месте — представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен с 21,53 процента.

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Они будут соперничать во втором туре, который состоится через две недели

Представитель правого движения «Республиканцы» Франсуа Фийон получил 19,91 процента голосов, на четвертом месте — кандидат от крайне левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 19,64 процента.

Ранее в поддержку Макрона высказались высшие чиновники Франции, а также его бывшие соперники — кандидат от Соцпартии Бенуа Амон и Франсуа Фийон.

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ТАСС
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