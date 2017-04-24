Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Предупредить своих «бывших» о риске ЗППП можно анонимно
МИД Австралии ответил КНДР на угрозу ядерного удара
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Киев готовит масштабное вторжение морской пехоты в Донбасс – ДНР
Украина будет бороться с российскими «Калибрами»
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
"Будут бить в эту точку": эксперт о новых претензиях Киева к РФ
Десантный корабль РФ напугал Прибалтику – СМИ
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
10Полюс холода
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
16Мир встретил Пасху
10Протест одного
11:42 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцам дадут право голоса при ремонте дорог

Общественную приемку ремонта дорог планируют ввести в Приморье, сообщает ИА «Дейта».

Ремонт российских дорог стал главной темой минувшего заседания президиума Совета по стратегическому планированию и приоритетным проектам, которое провел председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 18 апреля. Глава Приморья Владимир Миклушевский доложил о планах ремонта дорог Владивостокской агломерации.

Приморцев необходимо подключить к контролю и оценке качества ремонта дорог. В первую очередь систему общественного мониторинга необходимо ввести во Владивостоке, заявил губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

На ремонт дорог Приморья в этом году будет потрачено 1,4 миллиарда рублей. Планируется отремонтировать 700 объектов. Программа ремонта дорог рассчитана до 2020 года, к этому моменту в нормативное состояние должно быть приведено не менее 80 процентов автодорог края.

«Очень важно, чтобы эти работы были выполнены качественно. К сожалению, претензий к дорожникам еще очень много, особенно во Владивостоке. Я постоянно получаю очень много писем по этому поводу и слышу это во время встреч с людьми. Ежегодно на ремонт дорог в краевом центре тратятся миллионы рублей, но ситуация не меняется, каждую весну асфальт тает вместе со снегом. Жители разбивают в ямах свои машины, отсюда и аварийность, и многочасовые пробки. Кроме того, Владивосток — это визитная карточка региона, и он должен соответствовать этому статусу. Очевидно, что качество такого ремонта никуда не годится. Ситуацию нужно менять, и мы будем ориентироваться не на акты принятых работ, а на мнение горожан. Поэтому я решил ввести систему общественного мониторинга: инициативные граждане смогут контролировать качество выполняемых работ и будут участвовать в процессе их приемки. Конечно, это не заменит процедуру технической приемки и работу передвижной лаборатории, но эффективно ее дополнит», — заявил Владимир Миклушевской.

По словам Владимира Миклушевского, такой опыт уже с успехом применяется в Московской области. Акцент на общественном контроле был сделан и в ходе минувшего заседания.

Я всегда говорил, лучший контроль — это общественный контроль, и люди на местах смогут следить за тем, чтобы работы выполнялись качественно. У нас самый автомобилизированный регион в стране, и потому проблема качества дорог волнует большинство приморцев, а значит, они активно включатся в этот процесс.
губернатор Приморья

Напомним, в этом году Приморский край вошел в число 34 субъектов Российской Федерации, где будет реализован приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Ежегодно Владивостокская агломерация будет получать на эти цели около 1,5 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней.

В этом году во Владивостокской агломерации отремонтируют почти 200 километров дорог, установят новые дорожные знаки и ограждения, а также освещение участков. Подрядчики планируют приступить к работам до конца мая. Их необходимо выполнить до конца октября.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Арендаторы земли во Владивостоке не любят платить вовремя
Макрон выиграл первый тур президентских выборов во Франции
Россия заняла третье место в мире по военным расходам
Три четверти россиян одобрили отказ от трансляции «Евровидения»
Тиллерсон обсудил с Порошенко антироссийские санкции
Турция продлила срок безвизового пребывания для граждан России
СМИ: КНДР готовится скоро провести новое ядерное испытание
Экс-чиновникам могут запретить работать в иностранных компаниях
Спорт
Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» Героем матча стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время
Авто
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права Первый замначальника ГИБДД России Владимир Швецов подписал документ, разъясняющий некоторые процедуры, связанные с выдачей водительских удостоверений
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Найдена актриса на роль королевы Елизаветы Историческая драма «Мария Стюарт» расскажет о борьбе за английский престол
Недвижимость
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Минстрой планирует вернуться к выдаче льготной ипотеки
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь