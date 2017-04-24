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12:30 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева выдвинули на пост главы Бурятии

Его кандидатуру поддержали на отчетной конференции КПРФ.

Источник: IrkutskMedia.ru

Первый секретарь Бурятского рескома КПРФ, член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев претендует на должность главы Бурятии. Его кандидатуру для участия в выборах выдвинули на 54-й отчетной республиканской партийной конференции КПРФ. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia на пресс-службу партии.

Напомним, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, стоявший у руля Республики с 2007 года, объявил о решении подать в отставку и не идти на третий срок. Он отметил, что данное решение обусловлено еще и тем, что кандидат, которого назначит президент РФ, должен успеть до начала предвыборной борьбы ознакомиться с регионом и людьми, а для этого требуется время. По его мнению, все кандидаты должны быть в равных условиях.

Выборы главы Республики Бурятия состоятся 10 сентября 2017 года.

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