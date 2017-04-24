Сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева выдвинули на пост главы Бурятии
Его кандидатуру поддержали на отчетной конференции КПРФ.
Его кандидатуру поддержали на отчетной конференции КПРФ.
Первый секретарь Бурятского рескома КПРФ, член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев претендует на должность главы Бурятии. Его кандидатуру для участия в выборах выдвинули на 54-й отчетной республиканской партийной конференции КПРФ. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia на
Напомним, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, стоявший у руля Республики с 2007 года, объявил о решении подать в отставку и не идти на третий срок. Он отметил, что данное решение обусловлено еще и тем, что кандидат, которого назначит президент РФ, должен успеть до начала предвыборной борьбы ознакомиться с регионом и людьми, а для этого требуется время. По его мнению, все кандидаты должны быть в равных условиях.
Выборы главы Республики Бурятия состоятся 10 сентября 2017 года.