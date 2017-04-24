Евгений Куйвашев представит инвестпотенциал Среднего Урала на выставке в Германии

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, среди тем выставки — автоматизация технологических процессов, IT-решения для промышленности, промышленный аутсорсинг, научные исследования и трансфер технологий.

Программа российской делегации во главе с министром промышленности и торговли предполагает рабочие встречи с министром экономики и энергетики ФРГ Бригиттой Цюприс, генеральным директором Ассоциации европейского бизнеса Франком Шауффом, гендиректором Организации объединенных наций по промышленному развитию UNIDO Ли Йонгом, руководителями земель Нижняя Саксония, Мекленбург-Передняя Померания и других.

На стенде Свердловской области презентованы Артемовский машиностроительный завод «Вентпром», компания «Уралпласт», Екатеринбургский завод специализированных машин «Континент» и другие.

Германия на протяжении многих лет входит в десятку основных внешнеторговых партнеров Свердловской области. По итогам 2016 года товарооборот превысил 408 млн долларов. Основные позиции в экспорте Свердловской области занимают металлы — 77%, в том числе титан и изделия из него. Из ФРГ в основном поставлялась машиностроительная продукция — 63%.