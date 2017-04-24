Китайский Сиань станет побратимом Челябинска

Как передает портал «Прайм», об этом на встрече с журналистами рассказал вице-губернатор провинции Вэй Цзэнцзюнь. Он отметил, что договоренности уже достигнуты.

«Ожидается подписание соглашения в июле этого года», — заявил вице-губернатор.

Развивать Сиань будут в рамках государственной стратегии «Один пояс, один путь», о которой Китай объявил в 2013 году. Она создана для налаживания взаимосвязей и строительства инфраструктуры между странами Евразии.

Два ключевых направления стратегии — экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь — направлены на организацию торгового коридора для прямых поставок товара с Востока на Запад.

Ранее «ФедералПресс» писал о планах китайской госкорпорации PetroChina, которая в 2017 году вложит в трубопроводы $3,2 млрд для продолжения реализации стратегии «Один пояс, один путь».