Китайский Сиань станет побратимом Челябинска
СИАНЬ, ЧЕЛЯБИНСК, 24 апреля, РИА ФедералПресс. В июле китайский Сиань (провинция Шэньси) станет
СИАНЬ, ЧЕЛЯБИНСК, 24 апреля, РИА ФедералПресс. В июле китайский Сиань (провинция Шэньси) станет
Как передает портал «Прайм», об этом на встрече с журналистами рассказал
«Ожидается подписание соглашения в июле этого года», — заявил
Развивать Сиань будут в рамках государственной стратегии «Один пояс, один путь», о которой Китай объявил в 2013 году. Она создана для налаживания взаимосвязей и строительства инфраструктуры между странами Евразии.
Два ключевых направления стратегии — экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь — направлены на организацию торгового коридора для прямых поставок товара с Востока на Запад.
Ранее «ФедералПресс» писал о планах китайской госкорпорации PetroChina, которая в 2017 году вложит в трубопроводы $3,2 млрд для продолжения реализации стратегии «Один пояс, один путь».