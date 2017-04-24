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08:48 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Китайский Сиань станет побратимом Челябинска

СИАНЬ, ЧЕЛЯБИНСК, 24 апреля, РИА ФедералПресс. В июле китайский Сиань (провинция Шэньси) станет городом-побратимом с Челябинском.

Как передает портал «Прайм», об этом на встрече с журналистами рассказал вице-губернатор провинции Вэй Цзэнцзюнь. Он отметил, что договоренности уже достигнуты.

«Ожидается подписание соглашения в июле этого года», — заявил вице-губернатор.

Развивать Сиань будут в рамках государственной стратегии «Один пояс, один путь», о которой Китай объявил в 2013 году. Она создана для налаживания взаимосвязей и строительства инфраструктуры между странами Евразии.

Два ключевых направления стратегии — экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь — направлены на организацию торгового коридора для прямых поставок товара с Востока на Запад.

Ранее «ФедералПресс» писал о планах китайской госкорпорации PetroChina, которая в 2017 году вложит в трубопроводы $3,2 млрд для продолжения реализации стратегии «Один пояс, один путь».

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