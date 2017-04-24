Турция продлила срок безвизового пребывания россиян
АНКАРА, 24 апр — РИА Новости. Анкара продлевает максимальный срок безвизового пребывания россиян в Турции с 60 до 90 дней, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.
АНКАРА, 24 апр — РИА Новости. Анкара продлевает максимальный срок безвизового пребывания россиян в Турции с 60 до 90 дней, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.
«Россияне смогут теперь находиться в Турции без визы 90 дней», — заявил Чавушоглу, выступая перед журналистами в Аланье. Его цитирует газета Sabah.