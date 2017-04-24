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08:43 (мск), источник: РИА Новости

Турция продлила срок безвизового пребывания россиян

АНКАРА, 24 апр — РИА Новости. Анкара продлевает максимальный срок безвизового пребывания россиян в Турции с 60 до 90 дней, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Источник: Reuters

«Россияне смогут теперь находиться в Турции без визы 90 дней», — заявил Чавушоглу, выступая перед журналистами в Аланье. Его цитирует газета Sabah.

Комментарии
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Как стало известно совсем недавно, ЕС весьма скептически относится к перспективе принятия Турции в свой состав. Отношения с США для турецкого лидера тоже оставляют желать лучшего. Очевидно, опасаясь того, что Турция может остаться без союзников вообще, руководство страны приняло решение ориентироваться в этом плане на РФ. В свете этого решение о продлении безвизового срока пребывания граждан РФ на территории страны является своего рода заискиванием в интересах достижения поставленной цели.
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