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08:52 (мск), источник: ТАСС

Турция продлила срок безвизового пребывания для граждан России

Россияне могут находиться в республике без визы 90 дней.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Турецкие власти продлили срок безвизового пребывания для граждан России до 90 дней. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Анатолийское агентство.

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«Мы продлеваем срок, в течение которого россияне могут находиться в Турции без визы, с 60 до 90 дней», — заявил Чавушоглу.

В ноябре 2015 года после инцидента со сбитым турецкими ВВС российским бомбардировщиком Су-24 Россия приостановила безвизовый режим с Турцией. Однако Анкара не стала принимать ответные меры.

10 марта 2017 года на заседании Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает необходимым предпринять дополнительные усилия по введению безвизового режима между двумя странами. Тогда он отметил, что соответствующая работа ведется и выразил надежду, что этот вопрос будет решен в самое ближайшее время. Президент России Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что запрет на наем рабочих из Турции будет снят в ближайшее время.

Комментарии
26
Иван Петров
А ты тоже наташа, что так оживился?
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Россиянен
свое виденье этой ситуации я выставил на обозрения, а ты мне пытаешься показать свой интеллект, но увы не блещете, не блещете
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Россиянен
а мне кажется тебе нужна помощь, от психиатра точно
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