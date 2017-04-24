Захарченко допустил возврат «ДНР» в состав Украины на конфедеративных началах
Глава «ДНР» Александр Захарченко заявил, что допускает возврат в состав Украины на конфедеративных началах.
Глава «ДНР» Александр Захарченко заявил, что допускает возврат в состав Украины на конфедеративных началах.
Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, что допускает возврат в состав Украины на конфедеративных началах. Об этом он сказал в интервью Известиям.
Условием, по его словам, также является смена правящих элит в Киеве.
Война рано или поздно закончится переговорами о принципах общежития с Украиной: географию ведь не отменишь, отметил Захарченко.