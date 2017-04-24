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09:18 (мск), источник: Капитал

Захарченко допустил возврат «ДНР» в состав Украины на конфедеративных началах

Глава «ДНР» Александр Захарченко заявил, что допускает возврат в состав Украины на конфедеративных началах.

Источник: Капитал

Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, что допускает возврат в состав Украины на конфедеративных началах. Об этом он сказал в интервью Известиям.

Условием, по его словам, также является смена правящих элит в Киеве.

Война рано или поздно закончится переговорами о принципах общежития с Украиной: географию ведь не отменишь, отметил Захарченко.

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