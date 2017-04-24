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09:29 (мск), источник: Sputniknews.kz

Министр обороны о ПВО: особое внимание уделяем Астане

Глава Минобороны рассказал о мерах по укреплению противовоздушной обороны столицы Казахстана, а также об оснащении военно-морского флота республики.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 апр — Sputnik. Министр обороны РК Сакен Жасузаков рассказал о приобретении радиолокационных станций для защиты Астаны.

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Докладывая о системе противовоздушной обороны, он проинформировал, что на сегодняшний день Казахстан получил от России пять комплектов дивизионов С-300, которые в конце этого года будут поставлены на боевое дежурство.

«Единственное, у нас проблема по радиотехническим войскам. Но организовано производство радиолокационных станций отечественного производства “НУР”, и мы практически первый комплект уже поставили для прикрытия Астаны, второй устанавливаем в Караганде. В дальнейшем планируем увеличить их приобретение для того, чтобы заменить старые имеющиеся комплекты радиолокационных станций», — сказал Жасузаков на правительственном часе в мажилисе в понедельник.

«Мы особое внимание уделяем Астане и сейчас развернули здесь необходимые силы и средства, приобретаем новые радиолокационные станции для того, чтобы обратить внимание на низколетящие цели», — сказал Жасузаков.

По его информации, на сегодняшний день Казахстан планомерно приобретает и испытывает беспилотные летательные аппараты.

«Хотел бы также отметить военно-морские силы. Также поступают новые корабли отечественного производства — Уральского завода, плюс мы в этом году взяли минный тральщик российского производства, имеющий на вооружении подводных роботов для того, чтобы обнаруживать мины на дне», — заключил Жасузаков.

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