Министр обороны о ПВО: особое внимание уделяем Астане

Докладывая о системе противовоздушной обороны, он проинформировал, что на сегодняшний день Казахстан получил от России пять комплектов дивизионов С-300, которые в конце этого года будут поставлены на боевое дежурство.

«Единственное, у нас проблема по радиотехническим войскам. Но организовано производство радиолокационных станций отечественного производства “НУР”, и мы практически первый комплект уже поставили для прикрытия Астаны, второй устанавливаем в Караганде. В дальнейшем планируем увеличить их приобретение для того, чтобы заменить старые имеющиеся комплекты радиолокационных станций», — сказал Жасузаков на правительственном часе в мажилисе в понедельник.

«Мы особое внимание уделяем Астане и сейчас развернули здесь необходимые силы и средства, приобретаем новые радиолокационные станции для того, чтобы обратить внимание на низколетящие цели», — сказал Жасузаков.

По его информации, на сегодняшний день Казахстан планомерно приобретает и испытывает беспилотные летательные аппараты.