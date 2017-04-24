Особняками Новикова заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Свердловской области проверит, каким образом в распоряжении скандально известного барда Александра Новикова оказалось несколько исторических особняков в центре Екатеринбурга. Соответствующее распоряжение по просьбе «Уралинформбюро» подчиненным дал заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарев.

О получении худруком Тетра эстрады двух объектов культурного наследия по адресу Розы Люксембург, 65 и 67 в бессрочное безвозмездное пользование «Уралинформбюро» писало в начале апреля. Формально, согласно сообщению МУГИСО, особняки отданы в распоряжение свердловской региональной детской общественной организации «Большой полет». Ее президентом является Новиков, а соучредителями супруга и сын шансонье. При этом, как удалось выяснить корреспондентам агентства, финансовой и хозяйственной деятельностью фирма не занималась, а прописана она в самой обычной квартире.

Более того, те же особняки на Розы Люксембург и ранее занимал Новиков, а точнее — принадлежавшее ему ООО «Светояр», засветившееся в громком скандале с ПЖСК «Бухта Квинс». Конфликт с пайщиками, за которым внимательно следит «Уралинформбюро», вылился в уголовное дело о мошенничестве. В числе обвиняемых — сам шансонье и его бизнес-партнер Михаил Шилиманов, чей Mercedes нередко можно заметить припаркованным у исторических домов, ныне переданных детской организации «Большой полет».

Следует отметить, что здания на Розы Люксембург — не единственные в распоряжении Александра Новикова. В пользовании учрежденного им Благотворительного Фонда «400-летие Дома Романовых» находится дом мещанина Д. Х. Иконникова на Ленина, 18а. Соучредитель организации — гендиректор УГМК Андрей Козицын. Однако ни бардовских, ни «медных» денег, по всей видимости, не хватает на оплату аренды — к сентябрю 2015 года организация задолжала порядка 4 миллионов рублей. Арбитражный суд постановил эти деньги взыскать, но приставы очевидно так и не смогли найти ни Новикова, ни Козицына.

Этим и другим итогам расследования «Уралинформбюро» теперь даст оценку прокуратура. Согласно распоряжению Юрия Пономарева, проверка должна быть завершена к 10 мая 2017 года.

«Уралинформбюро» продолжит следить за развитием событий с «историческим наследием» Новикова.