Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты
Россиян освободят от проверок счетчиков
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
Полузащитник «Челси» признан игроком сезона в чемпионате Англии
«Вашингтон» Овечкина вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛ
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Украинцев из народа-победителя превращают в предателей – эксперт
Порошенко раскрыл план победы Украины над Россией
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
22Цвет нации
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
09:36 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Особняками Новикова заинтересовалась прокуратура

После расследования «Уралинформбюро».

Источник: УралИнформБюро

Прокуратура Свердловской области проверит, каким образом в распоряжении скандально известного барда Александра Новикова оказалось несколько исторических особняков в центре Екатеринбурга. Соответствующее распоряжение по просьбе «Уралинформбюро» подчиненным дал заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарев.

О получении худруком Тетра эстрады двух объектов культурного наследия по адресу Розы Люксембург, 65 и 67 в бессрочное безвозмездное пользование «Уралинформбюро» писало в начале апреля. Формально, согласно сообщению МУГИСО, особняки отданы в распоряжение свердловской региональной детской общественной организации «Большой полет». Ее президентом является Новиков, а соучредителями супруга и сын шансонье. При этом, как удалось выяснить корреспондентам агентства, финансовой и хозяйственной деятельностью фирма не занималась, а прописана она в самой обычной квартире.

Более того, те же особняки на Розы Люксембург и ранее занимал Новиков, а точнее — принадлежавшее ему ООО «Светояр», засветившееся в громком скандале с ПЖСК «Бухта Квинс». Конфликт с пайщиками, за которым внимательно следит «Уралинформбюро», вылился в уголовное дело о мошенничестве. В числе обвиняемых — сам шансонье и его бизнес-партнер Михаил Шилиманов, чей Mercedes нередко можно заметить припаркованным у исторических домов, ныне переданных детской организации «Большой полет».

Следует отметить, что здания на Розы Люксембург — не единственные в распоряжении Александра Новикова. В пользовании учрежденного им Благотворительного Фонда «400-летие Дома Романовых» находится дом мещанина Д. Х. Иконникова на Ленина, 18а. Соучредитель организации — гендиректор УГМК Андрей Козицын. Однако ни бардовских, ни «медных» денег, по всей видимости, не хватает на оплату аренды — к сентябрю 2015 года организация задолжала порядка 4 миллионов рублей. Арбитражный суд постановил эти деньги взыскать, но приставы очевидно так и не смогли найти ни Новикова, ни Козицына.

Этим и другим итогам расследования «Уралинформбюро» теперь даст оценку прокуратура. Согласно распоряжению Юрия Пономарева, проверка должна быть завершена к 10 мая 2017 года.

«Уралинформбюро» продолжит следить за развитием событий с «историческим наследием» Новикова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Екатеринбурженка выбила у строителей 740 тысяч за гибель мужа
Опубликованы итоги первого тура выборов президента Франции
США призвали РФ помочь расследовать гибель сотрудника ОБСЕ
Минобороны РФ опубликовало редкие фото времен ВОВ
Тиллерсон обсудил с Порошенко антироссийские санкции
Турция продлила срок безвизового пребывания для граждан России
СМИ: КНДР готовится скоро провести новое ядерное испытание
Голосование на выборах в 2018 году может быть электронным
Спорт
Месси принес «Барселоне» победу над «Реалом» В сумасшедшем матче каталонцы одолели мадридский клуб и догнали его в чемпионате Испании
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь