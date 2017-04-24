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09:32 (мск), источник: Om1.ru

Экс-глава Кормиловского района Матиенко оспаривает свою отставку

Бывший чиновник направил в районный суд два иска, в которых требует признать незаконным решение о его увольнении.

На минувшей неделе, 18 апреля, в Кормиловский районный суд поступило два административных исковых заявления от бывшего главы района Леонида Матиенко. В одном заявлении Матиенко просит признать незаконным решение райсовета по поводу его отчёта за 2016 год как главы. В другом — оспаривает своё досрочное отправление в отставку.

Кормиловский райсуд уведомляет, что уже принял оба исковых заявления к рассмотрению.

Напомним, что Леонида Матиенко отправили в отставку 4 апреля. Решение приняли депутаты районного совета, оценив отчёт главы о работе в 2016 году как неудовлетворительный. Ранее недовольство работой Матиенко публично высказывал губернатор Виктор Назаров.

На официальном портале «Омская губерния» Леонид Матиенко до сих пор числится главой Кормиловского района, ведь решение об отставке ещё не вступило в законную силу.

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