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11:22 (мск), источник: Newslab.ru

Спикер краевого парламента встретился с послом Евросоюза

Александр Усс подчеркнул: несмотря на то, что Красноярский край находится далеко от границ России, если смотреть на его доходную часть бюджета, то видно, что он является экспортно ориентированным регионом.

Источник: Reuters

В рамках Красноярского экономического форума председатель Законодательного Собрания Александр Усс встретился с послом, главой представительства Европейского Союза в РФ Вигуадасом Ушацкасом.

«Мне было очень приятно познакомиться с председателем Законодательного Собрания края, поделиться впечатлениями о том, как проходит экономический форум, — отметил Вигуадас Ушацкас. — Мы заинтересованы в сотрудничестве. Независимо от разногласий, мы остаемся самыми крупными соседями, торговыми партнерами и инвесторами российской экономики. Вклад европейских инвестиций достигает 75% от суммы всех инвестиций в Россию, в том числе в Красноярский край. Мы приветствуем подписание экологической хартии в крае, поскольку Европейский Союз является лидером по борьбе с изменением климата. Мы уверены, что общие шаги законодательного органа власти и бизнеса могут гарантировать снижение загрязнения воздуха, модернизацию экономики и устойчивое развитие региона. Знаю об этом на примере ЕС. За последние 25 лет мы смогли снизить выбросы СО2. В то же время уровень развития экономики европейских стран поднялся на 50%. Но вызовы по изменению климата невозможно принимать автономно одним краем или одним государством, поскольку он принадлежит всему миру».

В свою очередь Александр Усс подчеркнул: несмотря на то, что Красноярский край находится далеко от границ России, если смотреть на его доходную часть бюджета, то видно, что он является экспортно ориентированным регионом. Поэтому постоянные контакты с коллегами из-за рубежа необходимы. Это особенно значимо в рамках экономического форума, когда речь идет о развитии деловых связей.

«С господином послом мы затрагивали многие вопросы, начиная с образования (он посетил СФУ), заканчивая экономическими и экологическими, — сообщил спикер. — Я попросил более активно формулировать свои пожелания о тех, в том числе законодательных, предпосылках, которые с точки зрения европейского бизнеса необходимы для участия в совместных проектах. Что касается экологии, то наш край — уникальный регион, поскольку здесь находится значительная часть лесов, являющихся легкими нашей планеты. Экология — это не только рассуждения о здоровье, но и серьезный экономический аспект как применительно к сегодняшнему дню, так и в перспективе».

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