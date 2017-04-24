Бывшим кандидатам в мэры Омска запретят снова участвовать в выборах
Автором этой поправки стал член конкурсной комиссии, депутат горсовета Алексей Ложкин.
Автором этой поправки стал член конкурсной комиссии, депутат горсовета Алексей Ложкин.
Во вторник, 25 апреля, на заседании комитета омского горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка будет рассмотрена поправка Алексея Ложкина в решение ОГС № 512, предусматривающее порядок проведения конкурсного отбора кандидатов на должность мэра.
Как рассказал Алексей Ложкин корреспонденту «СуперОмска», он предлагает запретить повторное выдвижение тем, кто уже был зарегистрирован в качестве кандидатов и отозвал свою кандидатуру.
По словам Алексея Ложкина, предпосылок для их повторного выдвижения нет, однако другие выдвиженцы, к процедуре подойдут более ответственно, считает депутат.
«Речь идет о тех, кто был зарегистрирован, но добровольно отказался. Зарегистрированы были трое, мало того — двое из них даже прошли третий этап. Нет смысла их опять заслушивать, потому что нет гарантий, что они снова откажутся. Надо себя вести
После признания выборов мэра Омска несостоявшимися комиссия до 10 мая должна назначить дату новых. Перед этим будут рассмотрены депутатские поправки. Одна из поправок заключается в увеличении этапа предоставления документов выдвиженцами с 20 до 30 дней.