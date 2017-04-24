Бывшим кандидатам в мэры Омска запретят снова участвовать в выборах

Во вторник, 25 апреля, на заседании комитета омского горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка будет рассмотрена поправка Алексея Ложкина в решение ОГС № 512, предусматривающее порядок проведения конкурсного отбора кандидатов на должность мэра.

Как рассказал Алексей Ложкин корреспонденту «СуперОмска», он предлагает запретить повторное выдвижение тем, кто уже был зарегистрирован в качестве кандидатов и отозвал свою кандидатуру.

По словам Алексея Ложкина, предпосылок для их повторного выдвижения нет, однако другие выдвиженцы, к процедуре подойдут более ответственно, считает депутат.

«Речь идет о тех, кто был зарегистрирован, но добровольно отказался. Зарегистрированы были трое, мало того — двое из них даже прошли третий этап. Нет смысла их опять заслушивать, потому что нет гарантий, что они снова откажутся. Надо себя вести как-то более ответственно, потому что в итоге из-за их отказов город Омск стал посмешищем на всю страну. Вношу это предложение, чтобы граждане, которые подают документы, были более ответственны, понимали, куда они идут и зачем», — прокомментировал Алексей Ложкин.

После признания выборов мэра Омска несостоявшимися комиссия до 10 мая должна назначить дату новых. Перед этим будут рассмотрены депутатские поправки. Одна из поправок заключается в увеличении этапа предоставления документов выдвиженцами с 20 до 30 дней.