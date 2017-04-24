Макрон выиграл первый тур президентских выборов во Франции

Источник: Reuters

Третье место занял кандидат от партии «Республиканцы», бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон. За него проголосовали 19,91% избирателей. Несколько сотых долей процента ему уступил лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон — 19,64%. Второй тур президентских выборов пройдет во Франции 7 мая. Реакция победителей Победитель первого тура Макрон пообещал своим избирателям построить «сильную Францию в Европе, которая защищает».

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«Я хочу через две недели стать вашим президентом, президентом всего народа Франции, президентом патриотов перед угрозой националистов», — заявил он, выступая перед сторонниками. По словам кандидата, к второму туру ему предстоит «еще больше сплотить людей, примирить Францию». «От вашего имени я пронесу во второй тур ваши требования оптимизма и голос надежды для нашей страны и Европы», — сказал Макрон. Официальный представитель движения «Вперед» Лоранс Хаим заявила, что прошедший тур выборов стал лишь «первым актом». Уже в понедельник сторонники экс-министра экономики намерены начать подготовку четкой стратегии борьбы с Ле Пен.

Это наша борьба. Это важно. Это как Дональд Трамп против Барака Обамы. Это то, что происходит сейчас во Франции. Так что мы хотим верить, что французы последуют за нами, потому что мы выступаем за демократию и за Европу. Лоранс Хаим Официальный представитель движения «Вперед»

«Это серьезная и ответственная игра… Есть люди, которые поддержали Марин Ле Пен, и надо обратиться к этой Франции со спокойствием и ответственностью, и вновь показать, что наша Франция отличается от того, что предлагает Национальный фронт», — добавила она. В свою очередь, Марин Ле Пен рассказала французам о выборе, который предстоит сделать 7 мая.

Источник: AFP 2017

«Перед вами стоит очень простой выбор: либо государство без зашиты, без границ, мировая конкуренция, массовая иммиграция, либо вы выберете Францию с границами, которые защищают наши рабочие места, нашу покупательную способность, нашу безопасность и наши суверенитеты», — заявила лидер «Национального фронта», выступая перед сторонниками. В штабе Ле Пен также заявили, что уже начали подготовку ко второму туру выборов. «Мы продолжим вести кампанию, на самом деле, сейчас начинается новая кампания», — отметил глава избирательного штаба Давид Рашлин в эфире радиостанции France Inter. При этом Ле Пен уже побила рекорд своей партии — в воскресенье за нее отдали свои голоса почти семь миллионов французов. Ее отец и основатель «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен в 2002 году также смог выйти во второй тур, однако с куда более скромным показателем. Как распределились голоса По словам Давида Рашлина, кандидат от «Национального фронта» лидирует в 47 департаментах Франции. В то же время Макрон победил в 42 регионах. При этом в Париже Ле Пен потерпела поражение. Согласно данным МВД, за нее проголосвоали менее пяти процентов избирателей. Макрон получил в столице почти 35 процентов голосов, значительно опередив всех главных конкурентов. Французская столица традиционно демонстрирует на выборах разрыв между «богатыми» и «бедными» районами. Состоятельные парижане, в основном голосуют за правоцентристов, а более бедные считаются электоральной базой «левых» кандидатов.

Источник: AFP 2017

После голосования в столице вспыхнули беспорядки — два человека пострадали, митингующие также сожгли несколько автомобилей. Парижская полиция газом разгоняла протестующих против президентских выборов. Акции протеста прекратились лишь поздно ночью, когда полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. В ответ демонстранты кидали в стражей порядка файеры и другие предметы. Шансы кандидатов во втором туре Перед вторым туром большинство политологов отдают предпочтение Эммануэлю Макрону. В пользу экс-министра сыграла позиция двух конкурентов — республиканца Франсуа Фийона и социалиста Бенуа Амона, которые призвали своих избирателей голосовать за Макрона. Похожая ситуация наблюдалась и в 2002 году, когда основатель Нацфронта Жан-Мари Ле Пен вышел во второй тур выборов. Тогда его конкуренты также объединились, после чего Жак Ширак набрал рекордные 82 процента голосов.

В Москве также считают, что шансы Макрона выше.