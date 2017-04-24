Самарский депутат, организовавший протестный марш в воскресенье, помещен в камеру до суда

«М. Матвеев с вечера сидит в камере административно задержанных отдела полиции № 4 Самары», — сказал А. Соколов из отдела полиции, куда он приехал к задержанному.

По словам адвоката, полиция намерена продержать депутата в камере до суда по административному делу, возбужденному после уличного шествия против отмены пособий и льгот в Самаре в воскресенье.

«Первоначально М. Матвеева собирались к административной ответственности по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ (проведение несогласованного публичного мероприятия), но впоследствии протокол был составлен по третьей части той же статьи — по мнению полиции, организованный им марш якобы создал помехи уличному движению: пешеходов, автомобилей и так далее», — пояснил А. Соколов. Он сообщил, что полиция решила поместить М. Матвеева в камеру, поскольку «не смогли сегодня найти судью».

Адвокат считает эту меру необоснованной.

«Административное задержание как мера административного производства допускается только в исключительных случаях. Невозможно представить, что М. Матвеев — депутат и семейный человек — будет бегать от полиции», — заявил он. Ранее сообщалось, что участники шествия прошли в воскресенье по тротуарам одной из центральных улиц Самары — проспекту Ленина от площади Козлова до площади Героев 21-й армии, протяженность маршрута составила около 1 км. После завершения марша собравшиеся приняли резолюцию с требованием возврата отмененных в 2017 году льгот и пособий, также они потребовали отставок губернатора Самарской области и главы Самары.

Полиция не препятствовала прохождению марша. Позднее М. Матвеев, являвшийся одним из организаторов шествия, сообщил журналистам, что после завершения акции его задержали полицейские и доставили в отдел полиции, где затем на него был составлен административный протокол за проведение несогласованного с властями публичного мероприятия.

Администрация Самары называла маршрут шествия по проспекту Ленина несогласованным, организаторы заявляли, что провести шествие в этом месте им разрешил суд. Участники акций социального протеста в Самаре требуют возврата ежемесячной региональной выплаты, которой в 2017 году лишилась часть ветеранов войны и труда; отмены введенного с 1 февраля в регионе лимита поездок на муниципальном транспорте по социальной карте, и протестуют против замены в регионе с 1 января 2017 года денежной выплаты, предоставлявшейся льготникам для оплаты услуг ЖКХ, на компенсацию фактически понесенных расходов.