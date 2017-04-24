Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Как приучить семью к здоровому питанию: инструкция
СБУ ответила на претензии Лолиты фотографией певицы
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
Полузащитник «Челси» признан игроком сезона в чемпионате Англии
«Вашингтон» Овечкина вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛ
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
"Будут бить в эту точку": эксперт о новых претензиях Киева к РФ
Десантный корабль РФ напугал Прибалтику – СМИ
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
22Цвет нации
10Полюс холода
14«Дарю тебе звезду»
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
10:47 (мск), источник: Интерфакс

Самарский депутат, организовавший протестный марш в воскресенье, помещен в камеру до суда

24 апреля. Interfax-Russia.ru — Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев помещен полицейскими в камеру административно задержанных, где, предположительно, просидит до суда, сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» его адвокат Андрей Соколов.

«М. Матвеев с вечера сидит в камере административно задержанных отдела полиции № 4 Самары», — сказал А. Соколов из отдела полиции, куда он приехал к задержанному.

По словам адвоката, полиция намерена продержать депутата в камере до суда по административному делу, возбужденному после уличного шествия против отмены пособий и льгот в Самаре в воскресенье.

«Первоначально М. Матвеева собирались к административной ответственности по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ (проведение несогласованного публичного мероприятия), но впоследствии протокол был составлен по третьей части той же статьи — по мнению полиции, организованный им марш якобы создал помехи уличному движению: пешеходов, автомобилей и так далее», — пояснил А. Соколов. Он сообщил, что полиция решила поместить М. Матвеева в камеру, поскольку «не смогли сегодня найти судью».

Адвокат считает эту меру необоснованной.

«Административное задержание как мера административного производства допускается только в исключительных случаях. Невозможно представить, что М. Матвеев — депутат и семейный человек — будет бегать от полиции», — заявил он. Ранее сообщалось, что участники шествия прошли в воскресенье по тротуарам одной из центральных улиц Самары — проспекту Ленина от площади Козлова до площади Героев 21-й армии, протяженность маршрута составила около 1 км. После завершения марша собравшиеся приняли резолюцию с требованием возврата отмененных в 2017 году льгот и пособий, также они потребовали отставок губернатора Самарской области и главы Самары.

Полиция не препятствовала прохождению марша. Позднее М. Матвеев, являвшийся одним из организаторов шествия, сообщил журналистам, что после завершения акции его задержали полицейские и доставили в отдел полиции, где затем на него был составлен административный протокол за проведение несогласованного с властями публичного мероприятия.

Администрация Самары называла маршрут шествия по проспекту Ленина несогласованным, организаторы заявляли, что провести шествие в этом месте им разрешил суд. Участники акций социального протеста в Самаре требуют возврата ежемесячной региональной выплаты, которой в 2017 году лишилась часть ветеранов войны и труда; отмены введенного с 1 февраля в регионе лимита поездок на муниципальном транспорте по социальной карте, и протестуют против замены в регионе с 1 января 2017 года денежной выплаты, предоставлявшейся льготникам для оплаты услуг ЖКХ, на компенсацию фактически понесенных расходов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители Башкирии могут оформить шенгенскую визу через МФЦ
Макрон выиграл первый тур президентских выборов во Франции
Россия заняла третье место в мире по военным расходам
Три четверти россиян одобрили отказ от трансляции «Евровидения»
Тиллерсон обсудил с Порошенко антироссийские санкции
Турция продлила срок безвизового пребывания для граждан России
СМИ: КНДР готовится скоро провести новое ядерное испытание
Экс-чиновникам могут запретить работать в иностранных компаниях
Спорт
Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» Героем матча стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время
Авто
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права Первый замначальника ГИБДД России Владимир Швецов подписал документ, разъясняющий некоторые процедуры, связанные с выдачей водительских удостоверений
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Минстрой планирует вернуться к выдаче льготной ипотеки
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь