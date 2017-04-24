У Ройзмана не нашлось 100 миллиардов для борьбы с Путиным

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался участвовать в выборах президента в 2018 году. Заявление о перспективах своей политической карьеры он по сложившейся традиции сделал в интервью газете «Егоршинские вести», где вещал о своих планах стать губернатором, сообщает «Уралинформбюро».

«Если бы у меня было понимание того, что надо делать на уровне страны, то можно было бы говорить о каких-то намерениях, — пояснил Е. Ройзман. — А у меня этого понимания нет». Он добавил, что, по его оценке, избирательная кампания кандидата от оппозиции обошлась бы в сумму порядка 100 миллиардов рублей, таких денег у него нет и занимать их он ни у кого не хочет.

Ранее ряд экспертов, в том числе федерального уровня, заявляли, что Ройзман мог бы принять участие в борьбе за президентское кресло в 2018 году в качестве основного кандидата от оппозиции.