Архитектурой Крыма займется Градсовет

«Градсовет создан в целях практической реализации единой градостроительной и архитектурной политики в Республике Крым, повышения качества проектов, применяемых в инвестиционно-строительной деятельности на территории Крыма», — говорится в распоряжении руководителя республиканского правительства.

Градсовет является постоянно действующим коллегиальным и совещательным органом. Его председателем будет главный архитектор региона. «Количество членов Градсовета составляет не менее 12 и не более 21 человека», — отмечается в документе.

С. Аксенов в ноябре 2016 года заявил, что за последние несколько лет на полуострове построено много самовольных объектов, а архитекторы только «считают кэш».

Председатель Совмина Крыма в марте 2017-го возмутился беспределом в застройке главного курорта региона — Ялты, отметив, что теперь градостроительная деятельность в этом городе будет регулироваться республиканским Градсоветом и лично архитектором Крыма Анной Царевой.