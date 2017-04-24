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11:13 (мск), источник: Интерфакс

Архитектурой Крыма займется Градсовет

24 апреля. Interfax-Russia.ru — Глава Крыма Сергей Аксенов постановил создать Архитектурно-градостроительный совет республики.

Источник: AP 2017

«Градсовет создан в целях практической реализации единой градостроительной и архитектурной политики в Республике Крым, повышения качества проектов, применяемых в инвестиционно-строительной деятельности на территории Крыма», — говорится в распоряжении руководителя республиканского правительства.

Градсовет является постоянно действующим коллегиальным и совещательным органом. Его председателем будет главный архитектор региона. «Количество членов Градсовета составляет не менее 12 и не более 21 человека», — отмечается в документе.

С. Аксенов в ноябре 2016 года заявил, что за последние несколько лет на полуострове построено много самовольных объектов, а архитекторы только «считают кэш».

Председатель Совмина Крыма в марте 2017-го возмутился беспределом в застройке главного курорта региона — Ялты, отметив, что теперь градостроительная деятельность в этом городе будет регулироваться республиканским Градсоветом и лично архитектором Крыма Анной Царевой.

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