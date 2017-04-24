Кремль прокомментировал результаты первого тура выборов во Франции

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя результаты первого тура президентских выборов, прошедших во Франции накануне, 23 апреля, передает РИА Новости.

«Мы с уважением относимся к выбору французов», — сказал Песков.

По данным МВД Франции, по итогам первого тура выборов, лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон получил 23,75 процента голосов, на втором месте — представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен с 21,53 процента. Они будут соперничать во втором туре, который состоится 7 мая.