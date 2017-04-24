Кремль прокомментировал результаты первого тура выборов во Франции
Москва выступает за выстраивание добрых и взаимовыгодных отношений с Парижем.
Москва выступает за выстраивание добрых и взаимовыгодных отношений с Парижем.
Об этом заявил
«Мы с уважением относимся к выбору французов», — сказал Песков.
По данным МВД Франции, по итогам первого тура выборов, лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон получил 23,75 процента голосов, на втором месте — представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен с 21,53 процента. Они будут соперничать во втором туре, который состоится 7 мая.
Кандидат от партии «Республиканцы»,