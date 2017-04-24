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11:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Кремль прокомментировал результаты первого тура выборов во Франции

Москва выступает за выстраивание добрых и взаимовыгодных отношений с Парижем.

Источник: AP 2017

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя результаты первого тура президентских выборов, прошедших во Франции накануне, 23 апреля, передает РИА Новости.

«Мы с уважением относимся к выбору французов», — сказал Песков.

По данным МВД Франции, по итогам первого тура выборов, лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон получил 23,75 процента голосов, на втором месте — представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен с 21,53 процента. Они будут соперничать во втором туре, который состоится 7 мая.

Кандидат от партии «Республиканцы», экс-премьер Франсуа Фийон получил 19,91 процента голосов. На четвертом месте — представитель от крайне левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 19,64 процента.

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