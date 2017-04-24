Гендиректора екатеринбургского МОАП отправляют в отставку

В ближайшее время генеральный директор Екатеринбургского муниципального объединения автобусных предприятий Владимир Кайсаров уйдет в отставку.

Он уже написал заявление на увольнение, сообщил «Уралинформбюро» депутат Законодательного собрания Свердловской области Михаил Вегнер. Окончательное решение пока не озвучено.

В пресс-службе мэрии опровергают эту информацию. В приемной МОАП заявили, что генеральный директор находится на рабочем месте.

МУП давно не может выбраться из долговой ямы. В прошлом году гендиректор МОАП заявлял о долгах перед поставщиками в размере 400 миллионов рублей. В декабре 2016 года против предприятия был подан иск о банкротстве — транспортники погасили долг. Между тем водители и кондукторы жалуются на регулярные задержки зарплаты.

Сегодня МОАП разместило на сайте госзакупок информацию о намерении взять кредит на 20 миллионов рублей под 14,25%. Деньги транспортники рассчитывают вернуть за 2 года.