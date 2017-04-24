Гендиректора екатеринбургского МОАП отправляют в отставку
После финансового провала.
После финансового провала.
В ближайшее время генеральный директор Екатеринбургского муниципального объединения автобусных предприятий Владимир Кайсаров уйдет в отставку.
Он уже написал заявление на увольнение, сообщил «Уралинформбюро» депутат Законодательного собрания Свердловской области Михаил Вегнер. Окончательное решение пока не озвучено.
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МУП давно не может выбраться из долговой ямы. В прошлом году гендиректор МОАП заявлял о долгах перед поставщиками в размере 400 миллионов рублей. В декабре 2016 года против предприятия был подан иск о банкротстве — транспортники погасили долг. Между тем водители и кондукторы жалуются на регулярные задержки зарплаты.
Сегодня МОАП разместило на сайте госзакупок информацию о намерении взять кредит на 20 миллионов рублей под 14,25%. Деньги транспортники рассчитывают вернуть за 2 года.
Финансовое положение МОАП должна подправить транспортная реформа, которую втихую запускают с июля. Маршрутки вытесняют с линий, чтобы пассажиры пересаживались на муниципальный транспорт. Однако автобусный парк МОАП не готов к увеличению пассажиропотока — сейчас 40% машин простаивает