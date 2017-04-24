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12:03 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородское правительство внесло изменения в состав инвестсовета

Нижегородское правительство внесло изменения в состав инвестиционного совета.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщается в документах на сайте регионального кабмина. Постановлением от 19 апреля 2017 года в состав инвестсовета включен новый министр экологии и природных ресурсов Арсений Дряхлов.

Кроме того, с правом совещательного голоса в совет включены зампредседателя Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) Олег Сорокин, председатель комитета ЗС НО по экономике и промышленности Олег Лавричев, председатель комитета ЗС НО по имущественным и земельным отношениям Андрей Тарасов.

Из состава инвестсовета выведен председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Лебедев, а также ушедшие из правительства вице-губернатор Владимир Иванов, министр экологии Юрий Грошев, и Владимир Никонов, перешедший на пост замминистра ЖКХ.

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