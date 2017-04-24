Нижегородское правительство внесло изменения в состав инвестсовета

Об этом сообщается в документах на сайте регионального кабмина. Постановлением от 19 апреля 2017 года в состав инвестсовета включен новый министр экологии и природных ресурсов Арсений Дряхлов.

Кроме того, с правом совещательного голоса в совет включены зампредседателя Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) Олег Сорокин, председатель комитета ЗС НО по экономике и промышленности Олег Лавричев, председатель комитета ЗС НО по имущественным и земельным отношениям Андрей Тарасов.