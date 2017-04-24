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11:58 (мск), источник: НТА-Приволжье

Сергей Белов пока отказался давать комментарии о банкротстве МП «Нижегородские бани»

Нижний Новгород. 24 апреля. НТА-Приволжье — Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов пока отказался давать комментарии о банкротстве муниципального предприятия «Нижегородские бани».

Источник: НТА-Приволжье

Как заявил корреспонденту агентства «НТА-Приволжье» после подхода по итогам оперативного совещания в мэрии Нижнего Новгорода глава администрации города Сергей Белов, подробную информацию о банкротстве «Нижегородских бань» имеет руководство предприятия и поэтому он перенаправил к его директору Николаю Сатаеву.

«Я же не директор предприятия», — отметил сити-менеджер.

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При этом Белов подчеркнул, что все обещанные субсидии предприятию будут выданы. «Если у нас есть субсидия, в любом случае она стоит в плане и мы будем её отдавать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что МП «Нижегородские бани» задолжало налоговой службе более 8,4 млн. рублей.

Напомним, в конце марте 2017 года предприятию была выделена субсидия в 20 млн. рублей.

В настоящее время в ведении МП «Нижегородские бани» находятся девять бань. Стоимость полного билета в общее отделение составляет 280 рублей, льготный тариф — 160 рублей. В 2015 году услугами по помывке воспользовались 654 тыс. человек, в том числе 260,5 тыс. малообеспеченных горожан, имеющих право на льготу или бесплатно.

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