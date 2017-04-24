В Мосгордуме предложили ввести налог на бездетность

У нас достаточно большое количество очень имущих людей в Москве. Почему не обложить их налогом на бездетность. Это же очень просто — обложить налогом на бездетность.

«Вот вам реализация национальной идеи в сохранении, сбережении и умножении нации. Пусть это будут копейки, но эти копейки будут направлены на маловозрастных членов семей, на потребности многодетных семей», — сказал Губенко.

В свою очередь председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев сообщил, что нужна пропаганда многодетности.

«Я думаю, что дело не в законе о бездетности, а в духовности и культуре. Даже если нет такого закона, чтобы вы нашли возможность не приказом сделать, а именно созданием климата. Пропаганда определенная именно многодетности, я считаю, должна быть», — сказал Антонцев.

Он отметил, что во времена Советского Союза существовал данный налог и он вызывал недоумение в обществе.

«Налог на бездетность, конечно, был в Советском Союзе, он нес функцию, наполняющую бюджет государства, но очень хорошо помню, что с 18 лет мужчины обязаны были платить этот процент за бездетность и это, мягко говоря, вызывало недоумение, более того, мне приходилось тоже будучи председателем профсоюза разбираться с ситуацией, когда женщины приносили липовые справки о невозможности забеременеть. Когда у нас самые ушлые молодые люди, не стесняясь, приносили справки, что они импотенты и это создавало в обществе дележ на порядочных, которые заводят детей и на приспособленцев, которое любыми способами уходили от этого. У нас действительно не такая бедная страна и помогать людям, имеющим много детей, необязательно за счет обязательного порядка изъятия из доходов всех остальных», — сказал Антонцев.