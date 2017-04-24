Муниципальные советники-социалисты преподнесли столичному мэру резиновые сапоги

После скандального кубка с грязью, на сегодняшнее заседание муниципального совета они принесли в дар столичному мэру Дорину Киртоакэ рабочий инвентарь и резиновые сапоги. Подарок преподнес социалист Виталий Мукан.

Мэр расценил действия социалистов как политический пиар и назвал это крайне несвоевременным.

«Я видел такие с партийной символикой и на кладбище. Наверное, впервые я видел партийные символы на кладбище. Жаль, что даже стихийные бедствия и природные катаклизмы не заставляют некоторых спуститься на землю», — сказал мэр столицы Дорин Киртоакэ.



Ранее Дорин Киртоакэ получил от советников ПСРМ символический кубок с грязью. Тем самым социалисты указывали на плачевное состояние столичных дорог и тротуаров.