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12:43 (мск), источник: Publika.md

Муниципальные советники-социалисты преподнесли столичному мэру резиновые сапоги

Муниципальным советникам ПСРМ понравилась роль даров приносящих.

Источник: Publika.md

После скандального кубка с грязью, на сегодняшнее заседание муниципального совета они принесли в дар столичному мэру Дорину Киртоакэ рабочий инвентарь и резиновые сапоги. Подарок преподнес социалист Виталий Мукан.

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Мэр расценил действия социалистов как политический пиар и назвал это крайне несвоевременным.

«Я видел такие с партийной символикой и на кладбище. Наверное, впервые я видел партийные символы на кладбище. Жаль, что даже стихийные бедствия и природные катаклизмы не заставляют некоторых спуститься на землю», — сказал мэр столицы Дорин Киртоакэ.

Ранее Дорин Киртоакэ получил от советников ПСРМ символический кубок с грязью. Тем самым социалисты указывали на плачевное состояние столичных дорог и тротуаров.

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