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13:21 (мск), источник: Om1.ru

Глава Минприроды Винокуров обратился к охотникам-«антихристам»

Чиновник напомнил об ответственности за разжигание огня в лесу и озвучил суммы возможных штрафов.

Перед стартом сезона, за сутки до открытия охотничьего сезона, со специальным обращением выступил министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров.

Напомним, что завтра, 25 апреля 2017 года, в регионе стартует охотничий сезон. С этого дня разрешено отстреливать боровую и водоплавающую дичь и из-за ожидаемого наплыва охотников в леса и к озерам, омские власти решили напомнить о мерах противопожарной безопасности.

Александр Винокуров, министр природных ресурсов и экологии Омской области:

— Уважаемые охотники! В связи с большим количеством любителей данного увлечения, выезжающих в угодья, хотел бы обратиться к ним с убедительной просьбой провести этот праздник общения с природой организованно и дисциплинированно. Не секрет, что в период массового выезда охотников в угодья, возрастает количество нарушений.

Винокуров отметил, что с открытием сезона в Омской области будет установлен режим усиленного патрулирования охотугодий. При этом он напомнил, что в лесах необходимо строго соблюдать правила безопасности, а на полях и другой прилегающей территории категорически запрещено производить неконтролируемое выжигание сухой травы.

Александр Винокуров, министр природных ресурсов и экологии Омской области:

— Я настоятельно призываю всех отказаться от любых видов выжиганий и огневых работ, а обо всех фактах нарушений прошу сообщать в службу охотничьего надзора по телефону: 393−526, 990−104. Кроме того, в случае обнаружения лесного пожара прошу вас немедленно сообщить в региональную диспетчерскую службу Главного управления лесного хозяйства Омской области по бесплатному номеру 8−800−100−94−00, ЕДДС муниципального района или пожарной охраны (тел: 101; 112).

В случае пожара нужно как можно точнее указать координаты возгорания, а также попытаться потушить огонь самостоятельно, пока не прибудут пожарные. Кроме того, за неосторожное обращение с огнем и разведение костров, а также выжигание хвороста и сухой травы штраф составляет от 1500 до 3000 тысяч рублей, а если будет нанесен значительный ущерб, то граждане понесут уголовную ответственность по ст. 261 УК РФ.

Напомним, что в этом году охотничий сезон начинается 25 апреля и этот день совпадает с Родительским днем. Это обстоятельство вызвало волну возмущения у ряда депутатов Законодательного Собрания Омской области и его спикера Владимира Варнавского, назвавшего всех пожелавших поохотиться именно в этот день «антихристами». Скандал разгорелся на заседании 20 апреля, но дату старта охотничьего сезона все-таки не перенесли.

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