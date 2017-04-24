Главный дорожник Воронежской области Александр Дементьев покинет пост
Чиновник уйдет с должности по собственному желанию.
Чиновник уйдет с должности по собственному желанию.
Руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области Александр Дементьев покинет свой пост с пятницы, 28 апреля. Чиновник уйдет с должности по собственному желанию, сообщил
Официальной информации о том, кто займет должность главы департамента, пока нет.
— Новый руководитель будет из числа специалистов, работающих в этой сфере. Предположительно, он будет жестким и очень принципиальным, с его стороны будет жесткий контроль и пристальное внимание к данной отрасли, — рассказал РИА «Воронеж» собственный источник в областном правительстве.
Организация дорожных работ в апреле 2017 года дважды становилась поводом для критики губернатором. Алексей Гордеев назвал некачественными проработку проекта реконструкции развязки на пересечении улиц
После этого на встрече с Александром Дементьевым Алексей Гордеев раскритиковал организацию дорожного ремонта в Воронеже. По словам главы региона, дорожники работают без учета часа пик,
Справка РИА «Воронеж».
Александр Дементьев родился 19 апреля 1975 года в селе Маралиха Курчумского района
Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области
В том же году департамент возглавил Александр Дементьев. Он перешел в воронежское правительство с должности первого заместителя гендиректора ОАО «Газпром газораспределение Барнаул».