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13:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Главный дорожник Воронежской области Александр Дементьев покинет пост

Чиновник уйдет с должности по собственному желанию.

Источник: РИА "Воронеж"

Руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области Александр Дементьев покинет свой пост с пятницы, 28 апреля. Чиновник уйдет с должности по собственному желанию, сообщил пресс-центр облправительства. Заявление об уходе главного дорожника региона подписал губернатор Алексей Гордеев.

Официальной информации о том, кто займет должность главы департамента, пока нет.

— Новый руководитель будет из числа специалистов, работающих в этой сфере. Предположительно, он будет жестким и очень принципиальным, с его стороны будет жесткий контроль и пристальное внимание к данной отрасли, — рассказал РИА «Воронеж» собственный источник в областном правительстве.

Организация дорожных работ в апреле 2017 года дважды становилась поводом для критики губернатором. Алексей Гордеев назвал некачественными проработку проекта реконструкции развязки на пересечении улиц Антонова-Овсеенко — 9 Января — Героев Сибиряков и схему организации движения в объезд перекрытого участка.

После этого на встрече с Александром Дементьевым Алексей Гордеев раскритиковал организацию дорожного ремонта в Воронеже. По словам главы региона, дорожники работают без учета часа пик, из-за чего в городе образуются многокилометровые заторы. Алексей Гордеев поручил сотрудникам департамента тщательно следить за временем, в которое проводятся ремонтные работы на основных магистралях города, — они должны начинаться после 22:00 и заканчиваться строго к 6:00.

Справка РИА «Воронеж».

Александр Дементьев родился 19 апреля 1975 года в селе Маралиха Курчумского района Восточно-Казахстанской области. В 1997 году он окончил Восточно-Казахстанский технический университет, а в 2001 году продолжил образование в Алтайском государственном университете. В 2011 году Александр Дементьев получил третье высшее образование, окончив ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области де-юре создали в январе 2014 года из управления автомобильных дорог и дорожной деятельности. Ему были переданы управленческие функции в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры.

В том же году департамент возглавил Александр Дементьев. Он перешел в воронежское правительство с должности первого заместителя гендиректора ОАО «Газпром газораспределение Барнаул».

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