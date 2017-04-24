И.о. начальника управления архитектуры Челябинска назначен магнитогорец Сергей Репринцев

Репринцев с 2012 года занимал должность директора МУП «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» (ППАПБ) в Магнитогорске, а в 2015 году был назначен руководителем челябинского МУП «Архитектурно-планировочный центр».

Сергей Самсонов, руководивший управлением, снова займет должность заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города.

«Также отмечу, что руководителем аппарата АПЦ с пятницы будет Дмитрий Владимирович Марус, до недавнего времени он был заместителем начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации города Челябинска», — добавил Евгений Тефтелев.