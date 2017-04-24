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13:31 (мск), источник: Nakanune.ru

И.о. начальника управления архитектуры Челябинска назначен магнитогорец Сергей Репринцев

Исполняющим обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства Челябинска назначен Сергей Репринцев. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава города Евгений Тефтелев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Репринцев с 2012 года занимал должность директора МУП «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» (ППАПБ) в Магнитогорске, а в 2015 году был назначен руководителем челябинского МУП «Архитектурно-планировочный центр».

Сергей Самсонов, руководивший управлением, снова займет должность заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города.

«Также отмечу, что руководителем аппарата АПЦ с пятницы будет Дмитрий Владимирович Марус, до недавнего времени он был заместителем начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации города Челябинска», — добавил Евгений Тефтелев.

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