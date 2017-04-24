Шрейдер назвал «абсолютно нелогичным» объединение Омска с Новосибирском и Кемерово

Депутат Госдумы от Омской области Виктор Шрейдер отреагировал на предложение по объединению ряда сибирских регионов. Политик напомнил, что похожие предложения звучат с 90-х годов. В целом парламентарий назвал инициативу своих коллег нелогичной и непродуктивной.

«На мой взгляд, такое предложение абсолютно нерациональное. Такие попытки в новейшей истории уже несколько раз предпринимались: предлагали и отдельное Сибирское государство в начале 90-х, и укрупнение регионов. Но это абсолютно нелогично: у каждой территории свои особенности, своя история, традиции и т. д. С точки зрения экономики это тоже не совсем продуктивный вариант. Я абсолютно убежден, что укрупнение или какая-либо автономия — это совершенно не тот путь, по которому нам надо идти. Границы субъектов, которые уже сложились, на данный момент являются наиболее оптимальной структурой», — обосновал свою позицию Шрейдер.

Как ранее сообщал «СуперОмск», наш регион предложили объединить с шестью сибирскими регионами в некую территорию опережающего развития. С такой инициативой выступил спикер Заксобрания Красноярского края Александр Усс. По его мнению, можно объединить в Южно-Сибирский урбанизированный регион Омск, Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, Томск и Красноярск.