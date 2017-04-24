Шрейдер назвал «абсолютно нелогичным» объединение Омска с Новосибирском и Кемерово
Депутат Госдумы Виктор Шрейдер прокомментировал идею объединения нескольких сибирских регионов, которая прозвучала на заседании красноярского Заксобрания.
Депутат Госдумы Виктор Шрейдер прокомментировал идею объединения нескольких сибирских регионов, которая прозвучала на заседании красноярского Заксобрания.
Депутат Госдумы от Омской области Виктор Шрейдер отреагировал на предложение по объединению ряда сибирских регионов. Политик напомнил, что похожие предложения звучат с 90-х годов. В целом парламентарий назвал инициативу своих коллег нелогичной и непродуктивной.
«На мой взгляд, такое предложение абсолютно нерациональное. Такие попытки в новейшей истории уже несколько раз предпринимались: предлагали и отдельное Сибирское государство в начале 90-х, и укрупнение регионов. Но это абсолютно нелогично: у каждой территории свои особенности, своя история, традиции
Как ранее сообщал «СуперОмск», наш регион предложили объединить с шестью сибирскими регионами в некую территорию опережающего развития. С такой инициативой выступил спикер Заксобрания Красноярского края Александр Усс. По его мнению, можно объединить в
По мнению заявителя, формирование подобных крупных центров экономического развития позволит существенно усилить позиции России в сотрудничестве со странами