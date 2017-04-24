Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Россия потребовала от США вернуть незаконно изъятую собственность
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Ученые восстановили облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Секреты МИДа: «Оптимисты» сегодня на канале «Россия» 12+
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Киев готовит масштабное вторжение морской пехоты в Донбасс – ДНР
Украина будет бороться с российскими «Калибрами»
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
"Будут бить в эту точку": эксперт о новых претензиях Киева к РФ
Десантный корабль РФ напугал Прибалтику – СМИ
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
10Протест одного
22Цвет нации
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
13:30 (мск), источник: СуперОмск

Шрейдер назвал «абсолютно нелогичным» объединение Омска с Новосибирском и Кемерово

Депутат Госдумы Виктор Шрейдер прокомментировал идею объединения нескольких сибирских регионов, которая прозвучала на заседании красноярского Заксобрания.

Депутат Госдумы от Омской области Виктор Шрейдер отреагировал на предложение по объединению ряда сибирских регионов. Политик напомнил, что похожие предложения звучат с 90-х годов. В целом парламентарий назвал инициативу своих коллег нелогичной и непродуктивной.

Читайте также
Омск предложили объединить в один регион с Новосибирском, Томском и Красноярском

«На мой взгляд, такое предложение абсолютно нерациональное. Такие попытки в новейшей истории уже несколько раз предпринимались: предлагали и отдельное Сибирское государство в начале 90-х, и укрупнение регионов. Но это абсолютно нелогично: у каждой территории свои особенности, своя история, традиции и т. д. С точки зрения экономики это тоже не совсем продуктивный вариант. Я абсолютно убежден, что укрупнение или какая-либо автономия — это совершенно не тот путь, по которому нам надо идти. Границы субъектов, которые уже сложились, на данный момент являются наиболее оптимальной структурой», — обосновал свою позицию Шрейдер.

Как ранее сообщал «СуперОмск», наш регион предложили объединить с шестью сибирскими регионами в некую территорию опережающего развития. С такой инициативой выступил спикер Заксобрания Красноярского края Александр Усс. По его мнению, можно объединить в Южно-Сибирский урбанизированный регион Омск, Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, Томск и Красноярск.

По мнению заявителя, формирование подобных крупных центров экономического развития позволит существенно усилить позиции России в сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Средней Азии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Макрон выиграл первый тур президентских выборов во Франции
Россия заняла третье место в мире по военным расходам
Три четверти россиян одобрили отказ от трансляции «Евровидения»
Доллар обновил минимум с июля 2015 года
Турция продлила срок безвизового пребывания для граждан России
Валентина Матвиенко раскритиковала работу Роскомнадзора
Экс-чиновникам могут запретить работать в иностранных компаниях
Спорт
Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» Героем матча стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время
Авто
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права Первый замначальника ГИБДД России Владимир Швецов подписал документ, разъясняющий некоторые процедуры, связанные с выдачей водительских удостоверений
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Найдена актриса на роль королевы Елизаветы Историческая драма «Мария Стюарт» расскажет о борьбе за английский престол
Недвижимость
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Россиян освободят от поверок счетчиков
Минстрой планирует вернуться к выдаче льготной ипотеки
Появились первые списки хрущевок, идущих под снос
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь