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13:57 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Президент РТ одобрил программу модернизации и укрепления поликлиник на 2017−2018 годы

Ожидается, что сегодня программа будет подписана Премьер-министром РТ.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 24 апреля). Программа модернизации и укрепления первичного звена здравоохранения РТ на 2017−2018 годы была представлена сегодня Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Напомним, что программа разработана Правительством РТ, во исполнение поручений Президента РФ Владимира Путина, ранее озвученных им в ежегодном Послании Федеральному Собранию.

Программа модернизации и укрепления первичного звена здравоохранения РТ на 2017−2018 годы включает в себя капитальный ремонт и оснащение современным медицинским оборудованием зданий поликлиник в городах и муниципальных районах республики.

Так, в программу 2017 года войдут поликлиники Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска — 43 учреждения (75 объектов) с прикрепленным населением порядка 2 млн. человек.

В программу 2018 года войдут учреждения первичного звена здравоохранения во всех муниципальных районах республики — 37 учреждений (78 объектов), а также другие специализированные медицинские учреждения, с прикрепленным населением порядка 1,2 млн. человек.

Рустам Минниханов согласовал представленную программу. Это большой и емкий проект, отметил он, добавив, что работа над программой потребует усилий со стороны всех министерств и ведомств как республиканского, так и муниципального уровня.

Ожидается, что сегодня программа будет подписана Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, сообщает пресс-служба Президента РТ.

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