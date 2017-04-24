Валентина Матвиенко раскритиковала работу Роскомнадзора
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко раскритиковала работу Роскомнадзора
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко раскритиковала работу Роскомнадзора
«Вы — орган исполнительный власти, который за это отвечает. Вы отвечаете за эту сферу и вы должны действовать энергично, используя все возможности. Где ваша активность?», — цитирует «РИА Новости» госпожу Матвиенко.
Она предложила комплексно заслушать программу федеральной службы по надзору в сфере связи на заседании в Госдуме или в Совете федерации. «Может, они не теми направлениями занимаются, не приоритетными? Может, нам дать оценку работе федерального агентства?», — заявила Валентина Матвиенко.
«Вам президент дает поручения, Госдума, Совет федерации, а вы что сами не понимаете, что вы должны на результат работать, а не на процесс? Пока складывается впечатление отсутствия всякой инициативы и заинтересованности в решении этих острых вопросов», — отметила она.
Напомним, в России функционирует автоматизированный единый реестр запрещенной информации. В нем ежедневно обновляется перечень адресов сайтов, доступ к которым оператор
Когда сидят на российских ресурсах тролли, которые напрямую оскорбляют Президента, правительство, в открытую глумятсянад нашей историей и особенно над малейшими ошибками в работе государственных структур.
Свобода слова и высказывания своего мнения у вышеупомянутых перерастает во вседозволенность и откровенное хамство в сторону государства и его лидеров.