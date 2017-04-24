Валентина Матвиенко раскритиковала работу Роскомнадзора

«Вы — орган исполнительный власти, который за это отвечает. Вы отвечаете за эту сферу и вы должны действовать энергично, используя все возможности. Где ваша активность?», — цитирует «РИА Новости» госпожу Матвиенко.

Она предложила комплексно заслушать программу федеральной службы по надзору в сфере связи на заседании в Госдуме или в Совете федерации. «Может, они не теми направлениями занимаются, не приоритетными? Может, нам дать оценку работе федерального агентства?», — заявила Валентина Матвиенко.

«Вам президент дает поручения, Госдума, Совет федерации, а вы что сами не понимаете, что вы должны на результат работать, а не на процесс? Пока складывается впечатление отсутствия всякой инициативы и заинтересованности в решении этих острых вопросов», — отметила она.