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13:50 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Валентина Матвиенко раскритиковала работу Роскомнадзора

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко раскритиковала работу Роскомнадзора из-за того, что ведомство недостаточно активно решает вопросы по пресечению нелегального контента в интернете.

«Вы — орган исполнительный власти, который за это отвечает. Вы отвечаете за эту сферу и вы должны действовать энергично, используя все возможности. Где ваша активность?», — цитирует «РИА Новости» госпожу Матвиенко.

Она предложила комплексно заслушать программу федеральной службы по надзору в сфере связи на заседании в Госдуме или в Совете федерации. «Может, они не теми направлениями занимаются, не приоритетными? Может, нам дать оценку работе федерального агентства?», — заявила Валентина Матвиенко.

По ее словам, надзорное ведомство «идет в хвосте».

«Вам президент дает поручения, Госдума, Совет федерации, а вы что сами не понимаете, что вы должны на результат работать, а не на процесс? Пока складывается впечатление отсутствия всякой инициативы и заинтересованности в решении этих острых вопросов», — отметила она.

Напомним, в России функционирует автоматизированный единый реестр запрещенной информации. В нем ежедневно обновляется перечень адресов сайтов, доступ к которым оператор интернет-связи обязан ограничить. Сделать это он должен в течение суток с момента его появления в реестре. При этом в законодательстве нет четкой нормы, которая устанавливала бы ответственность операторов связи за неисполнение этой обязанности.

Комментарии
4
Das Boot
Чиновники разного уровня, это и есть оппозиция, и пятая колонна.
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Ярослав Цимбалюк
Это вывод сделала Валя после последней встречи с Вовой и Володиным по коррупции в России
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Иван Петров
Надо заодно почистить кое-что и внутри некоторых ресурсов.
Когда сидят на российских ресурсах тролли, которые напрямую оскорбляют Президента, правительство, в открытую глумятсянад нашей историей и особенно над малейшими ошибками в работе государственных структур.
Свобода слова и высказывания своего мнения у вышеупомянутых перерастает во вседозволенность и откровенное хамство в сторону государства и его лидеров.
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