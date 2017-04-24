Асбестовские депутаты зазывают народ осаждать думу
С требованием отказаться от сурьмяного завода.
С требованием отказаться от сурьмяного завода.
Депутаты Асбеста призывают горожан поддержать их в борьбе против строительства сурьмяного завода, сообщает «Уралинформбюро».
По словам представителя КПРФ Натальи Крыловой, на заседании гордумы 27 апреля 2017 года будет озвучена инициатива о проведении референдума по этому вопросу. Чтобы это предложение не было отклонено, она просит горожан «мобилизоваться» и прийти на думское собрание.
«Национальная сурьмяная компания» Игоря Ротенберга пытается построить сурьмяный завод в Свердловской области уже несколько лет. Изначально планировалось разместить его в Дегтярске, но