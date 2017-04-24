Гройсман прокомментировал поручительство министров за Мартыненко
Премьер считает, что это абсолютно нормальный шаг.
Премьер считает, что это абсолютно нормальный шаг.
Поручительство ряда министров за
«У меня нет никаких возражений против такого шага. Это было командное коллективное политическое решение. Я считаю, что они вправе так поступать и это был абсолютно нормальный шаг», — сказал Гройсман.
Напомним, Мартыненко отдали на поруки министру молодежи спорта Игорю Жданову, министру образования Лилии Гриневич, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, заместителю председателя Центральной избирательной комиссии Андрею Магере и ряду напродных депутатов.
Мартыненко заявляет, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, а дело является политическим и не подкреплено никакими доказательствами.