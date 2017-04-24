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15:17 (мск), источник: 112.ua

Гройсман прокомментировал поручительство министров за Мартыненко

Премьер считает, что это абсолютно нормальный шаг.

Источник: 112.ua

Поручительство ряда министров за экс-нардепа Николая Мартыненко — это абсолютно нормальный шаг. Такое мнение высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге в Харькове, сообщает «Интерфакс-Украина».

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«У меня нет никаких возражений против такого шага. Это было командное коллективное политическое решение. Я считаю, что они вправе так поступать и это был абсолютно нормальный шаг», — сказал Гройсман.

Напомним, Мартыненко отдали на поруки министру молодежи спорта Игорю Жданову, министру образования Лилии Гриневич, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, заместителю председателя Центральной избирательной комиссии Андрею Магере и ряду напродных депутатов.

Экс-нардеп был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат».

Мартыненко заявляет, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, а дело является политическим и не подкреплено никакими доказательствами.

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