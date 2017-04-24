Виктор Назаров и Ирина Роднина обсудили развитие детского спорта в регионе

Виктор Назаров и Ирина Роднина обсудили развитие детского спорта в Омской области. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

В ходе беседы чиновники обсудили ход реализации в регионе федерального проекта «Единой России» «Детский спорт».

Ирина Роднина рассказала, что продолжены будут ставшие уже традиционными ремонты спортивных залов в общеобразовательных школах, причем поучаствовать в этой программе теперь смогут, в том числе, и школы малых городов. Развитие получит проект «Дворовый тренер».

Кроме этого, в регионе запустят пилотную программу по созданию региональных отделений федерации школьного спорта России.

«По новым образовательным стандартам от трех до десяти часов отводится на внеучебную деятельность. Школа должна стать местом, где ребята не только получают знания, но и дополнительное образование», — сказала Олимпийская чемпионка.

Отметим, что на территории Омской области сформирована и постоянно совершенствуется система массовых спортивных мероприятий для школьников — за год проводится около 50 региональных соревнований, в которых принимают участие более 100 тысяч юных омичей.