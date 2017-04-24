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15:07 (мск), источник: Интерфакс

Песков опроверг поддержку Москвой какого-либо кандидата в президенты Франции

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — В Кремле назвали неверными и примитивными заявления о том, что кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон якобы неприемлем для Москвы.

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Говорить, что Россия больше или меньше поддерживает того или иного кандидата, было бы неверно. Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться в электоральные процессы в других странах.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ
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«В России традиционно хотят выстраивать добрые отношения с теми, кто также настроен на позитивный лад и кто считает, что решение существующих разногласий возможно только путем диалога, принятия во внимание взаимных интересов», — добавил он, отвечая на вопрос журналистов.

По словам Пескова, Россия уважает волеизъявление французского народа на выборах президента республики.

«Именно французы должны решать, кто будет их президентом», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

«Безусловно, это очень важные выборы на европейском континенте, вы знаете, что Россия и Франция имеют давние отношения, исторические отношения, богатые своими традициями. Мы выступаем за дальнейшее развитие этих отношений», — сказал Песков.

Комментарии
8
Сергей Зауглов
Как не было поддержки, когда все телепропагандисты зомбоящика по всем каналам только и трындят про Ле Пен, как в свое время с Трампом Нашим!? Врун усатый!
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Сергей Зауглов
Девиз Пескова : "Ничего достоверного. Только шевеление усами!"
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А Б
Было бы странно услышать из уст г-на Пескова что-то иное. Его высказывания по самым различным вопросам практически не меняются. Очевидно, он руководствуется постулатом о том, что стабильность - признак мастерства. Однако уже не раз было наглядно доказано на практике, что если Песков что-то опровергает, то его слова следует понимать с точностью до наоборот.
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