Песков опроверг поддержку Москвой какого-либо кандидата в президенты Франции
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — В Кремле назвали неверными и примитивными заявления о том, что кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон якобы неприемлем для Москвы.
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — В Кремле назвали неверными и примитивными заявления о том, что кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон якобы неприемлем для Москвы.
Говорить, что Россия больше или меньше поддерживает того или иного кандидата, было бы неверно. Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться в электоральные процессы в других странах.
«В России традиционно хотят выстраивать добрые отношения с теми, кто также настроен на позитивный лад и кто считает, что решение существующих разногласий возможно только путем диалога, принятия во внимание взаимных интересов», — добавил он, отвечая на вопрос журналистов.
По словам Пескова, Россия уважает волеизъявление французского народа на выборах президента республики.
«Именно французы должны решать, кто будет их президентом», — подчеркнул
«Безусловно, это очень важные выборы на европейском континенте, вы знаете, что Россия и Франция имеют давние отношения, исторические отношения, богатые своими традициями. Мы выступаем за дальнейшее развитие этих отношений», — сказал Песков.