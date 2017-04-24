Песков опроверг поддержку Москвой какого-либо кандидата в президенты Франции

Говорить, что Россия больше или меньше поддерживает того или иного кандидата, было бы неверно. Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться в электоральные процессы в других странах.

«В России традиционно хотят выстраивать добрые отношения с теми, кто также настроен на позитивный лад и кто считает, что решение существующих разногласий возможно только путем диалога, принятия во внимание взаимных интересов», — добавил он, отвечая на вопрос журналистов.

По словам Пескова, Россия уважает волеизъявление французского народа на выборах президента республики.

«Именно французы должны решать, кто будет их президентом», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

«Безусловно, это очень важные выборы на европейском континенте, вы знаете, что Россия и Франция имеют давние отношения, исторические отношения, богатые своими традициями. Мы выступаем за дальнейшее развитие этих отношений», — сказал Песков.