Кондратьев и Кумпилов договорились о сотрудничестве Кубани и Адыгеи

Краснодар. 24 апр. — Новая Кубань. Регионы договорились о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.



Взаимодействие Кубани и Адыгеи является традиционным.



Регионы расширят сотрудничество в сфере АПК. Консолидация усилий будет полезна для развития перерабатывающей промышленности:



— Сотрудничество должно быть конструктивным, реализованным не в виде рамочных отношений, а с точки зрения конкретных мероприятий с конкретными сроками — цитирует пресс-служба краевой администрации губернатора Вениамина Кондратьева.



Главы также отметили необходимость поддержки и дальнейшего развития культурных связей:



Исторически и географически у нас другого пути нет, — прокомментировал врио главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов.



Торжественная церемония подписания соглашения состоялась сегодня в кубанской столице.



Кондратьев подчеркнул, что уверен в дальнейших успехах экономического развития соседнего региона, под руководством Мурата Кумпилова, недавно возглавившего его.