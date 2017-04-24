Кондратьев и Кумпилов договорились о сотрудничестве Кубани и Адыгеи
Губернатор Краснодарского края и врио главы Республики подписали соглашение.
Губернатор Краснодарского края и врио главы Республики подписали соглашение.
Краснодар. 24 апр. — Новая Кубань. Регионы договорились о сотрудничестве в
Взаимодействие Кубани и Адыгеи является традиционным.
Регионы расширят сотрудничество в сфере АПК. Консолидация усилий будет полезна для развития перерабатывающей промышленности:
— Сотрудничество должно быть конструктивным, реализованным не в виде рамочных отношений, а с точки зрения конкретных мероприятий с конкретными сроками — цитирует
Главы также отметили необходимость поддержки и дальнейшего развития культурных связей:
Исторически и географически у нас другого пути нет, — прокомментировал врио главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов.
Торжественная церемония подписания соглашения состоялась сегодня в кубанской столице.
Кондратьев подчеркнул, что уверен в дальнейших успехах экономического развития соседнего региона, под руководством Мурата Кумпилова, недавно возглавившего его.